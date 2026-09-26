Эвакуация мирных жителей из Олешек: Лубинец раскрыл подробности

Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

Украина соглашалась на различные сценарии эвакуации мирных жителей из оккупированных Олешек и прилегающих населенных пунктов на левом берегу Херсонской области. Среди предложенных вариантов были приостановка боевых действий в районе на один день и эвакуация по сухопутному коридору на территорию, которая также находится под контролем российских войск.

Об этом рассказал NV уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

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В Олешках и ещё пяти населённых пунктах не хватает еды и лекарств

"Проблема нехватки продовольствия и медикаментов существует не только в Олешках, но и еще в пяти населенных пунктах. По сути, это объединенная территориальная община, в которую входят несколько населенных пунктов", — уточнил Дмитрий Лубинец.

Напомним, что по состоянию на середину лета на этой территории оставались около 6000 гражданских лиц, среди которых примерно 200 украинских детей.

Украина предлагала различные варианты эвакуации

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил, что украинская сторона соглашалась на несколько возможных сценариев, чтобы помочь гражданским лицам покинуть опасную территорию. В частности, Украина была готова согласиться на прекращение боевых действий в этом районе на один день для проведения эвакуации. Другим предложенным вариантом была эвакуация исключительно по сухопутному коридору.

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В таком случае жители Олешковы должны были бы выйти на территорию, которая также контролируется российскими войсками. Лубинец отметил, что находился в постоянном контакте с представителем российской стороны, однако договоренности так и не были реализованы.

"И не только я принимал участие в этих переговорах, но и рядом со мной были представители военных, и был определен отдельный человек с нашей стороны и с российской стороны, который должен был отвечать за режим тишины. Я с этим человеком постоянно на связи, и, к сожалению, россияне не пошли на эти договоренности. У нас одна-единственная проблема — это позиция российской стороны", — сказал он.

В оккупированных районах сохраняются проблемы с безопасностью и выездом

Дмитрий Лубинец также рассказал о проблемах жителей других временно оккупированных территорий Украины. Среди них — вопросы безопасности, коммунальных услуг и возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. Россия также распространяет на оккупированных территориях пропаганду и вербует молодежь в армию.

Отдельно омбудсман заявил, что, по его мнению, российские военные используют гражданское население Олешек в качестве живого щита от активных боевых действий Сил обороны Украины. Он также считает, что ситуация в Олешках в очередной раз продемонстрировала неэффективность международных организаций в решении гуманитарных вопросов.

Новини.LIVE писали, что в оккупированных Олешках в Херсонской области по-прежнему находятся гражданские лица, часть из которых готова уехать. В то же время точное количество людей, которые сейчас находятся непосредственно в городе, установить невозможно, ведь более 6 тысяч — это ориентировочное количество жителей всей Олешковской общины. Эвакуацию затрудняют заминированные территории, обстрелы и атаки российских беспилотников.

Новини.LIVE сообщали, что комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти высказался по поводу ситуации во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. По его словам, мирные жители города, в частности дети, находятся в чрезвычайно сложных условиях, а ухудшение гуманитарной ситуации создает для них значительный риск гибели.