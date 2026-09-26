Евакуація цивільних з Олешок: Лубінець розкрив деталі

Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Україна погоджувалася на різні сценарії евакуації цивільних з окупованих Олешок та прилеглих населених пунктів на лівобережжі Херсонщини. Серед запропонованих варіантів були припинення бойових дій у районі на один день та евакуація сухопутним коридором на територію, яка також перебуває під контролем російських військ.

Про це розповів NV уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

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В Олешках та ще п'яти населених пунктах бракує їжі та ліків

"Проблема відсутності їжі та ліків є не лише в Олешках, а й у ще п'яти населених пунктах. "По суті, це об'єднана територіальна громада, в яку входять декілька населених пунктів", — уточнив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що станом на середину літа на цій території залишалися близько 6000 цивільних, серед яких приблизно 200 українських дітей.

Україна пропонувала різні варіанти евакуації

Уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив, що українська сторона погоджувалася на кілька можливих сценаріїв, аби допомогти цивільним залишити небезпечну територію. Зокрема, Україна була готова погодити припинення бойових дій у цьому районі на один день для проведення евакуації. Іншим запропонованим варіантом була евакуація виключно сухопутним коридором.

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У такому разі мешканці Олешок мали б вийти на територію, яка також контролюється російськими військами. Лубінець зазначив, що перебував на постійному контакті з представником російської сторони, однак домовленості так і не були реалізовані.

"І не тільки я брав участь в цих перемовинах, а і поруч зі мною були представники і військових, і була визначена окрема людина від нашої сторони і від російської сторони, хто повинен відповідати за режим тиші. Я з цією людиною постійно на контакті, і, на жаль, росіяни не пішли на ці домовленості. У нас одна-єдина проблема — це позиція російської сторони", — сказав він.

В окупації залишаються проблеми з безпекою та виїздом

Дмитро Лубінець також розповів про проблеми мешканців інших тимчасово окупованих територій України. Серед них — питання безпеки, комунальних послуг та можливості виїхати на підконтрольну Україні територію. Росія також поширює на окупованих територіях пропаганду та вербує молодь до армії.

Окремо омбудсман заявив, що, на його думку, російські військові використовують цивільне населення Олешок як живий щит від активних бойових дій Сил оборони України. Він також вважає, що ситуація в Олешках вкотре продемонструвала неефективність міжнародних організацій у вирішенні гуманітарних питань.

Новини.LIVE інформували, що в окупованих Олешках на Херсонщині продовжують залишатися цивільні, частина з яких готова виїхати. Водночас точну кількість людей, які нині перебувають безпосередньо в місті, встановити неможливо, адже понад 6 тисяч — це орієнтовна кількість мешканців усієї Олешківської громади. Евакуацію ускладнюють заміновані території, обстріли та атаки російських безпілотників.

Новини.LIVE писали, що комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті висловився щодо ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. За його словами, цивільні мешканці міста, зокрема діти, перебувають у надзвичайно складних умовах, а погіршення гуманітарної ситуації створює для них значний ризик загибелі.