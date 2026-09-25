Гуманітарна криза в окупованих Олешках: заява Ради Європи

Окуповані Олешки. Скриншот: запис з дрону 34 окремої бригади Морської піхоти "Борисфен"

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті відреагував на ситуацію у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Він заявив, що цивільні мешканці міста, серед яких є діти, опинилися у вкрай складних умовах та мають високий ризик загибелі через погіршення гуманітарної ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Новини.LIVE.

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Ситуація в окупованих Олешках

За словами Майкла О’Флаерті, цивільне населення в Олешках залишається без достатньої кількості продовольства, медикаментів і медичної допомоги. Також у місті немає належного доступу до водопостачання та електроенергії.

Комісар Ради Європи наголосив, що відповідно до міжнародного гуманітарного права держава-окупант має забезпечувати населення необхідними продуктами та медичними засобами, а також сприяти доставці гуманітарної допомоги.

Траса поблизу Олешок. Скриншот: запис з дрону 34 окремої бригади Морської піхоти "Борисфен"

Що закликали зробити

О’Флаерті закликав до негайного локального припинення вогню в районі Олешок, безперешкодного доступу гуманітарних організацій та безпечного вивезення мирних жителів.

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"Складні умови та страждання людей, які опинилися на лінії фронту та на окупованих територіях, вимагають уваги та дій з боку міжнародної спільноти", — заявив комісар Ради Європи.

Що відомо про мешканців Олешок

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що за словами начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, в Олешках нині залишаються менш як дві тисячі людей. За його словами, вони фактично перебувають у гуманітарній блокаді через відсутність налагоджених евакуаційних маршрутів.

Також Новини.LIVE писали про те, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв про блокування Росією доставки продовольства й медикаментів, перешкоджання роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. Україна закликала створити гуманітарний коридор для допомоги людям.