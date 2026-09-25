Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Раді Європи закликали до евакуації цивільних з окупованих Олешок

У Раді Європи закликали до евакуації цивільних з окупованих Олешок

Ua ru
25 вересня 2026 21:41
Гуманітарна криза в окупованих Олешках: заява Ради Європи
Окуповані Олешки. Скриншот: запис з дрону 34 окремої бригади Морської піхоти "Борисфен"

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті відреагував на ситуацію у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Він заявив, що цивільні мешканці міста, серед яких є діти, опинилися у вкрай складних умовах та мають високий ризик загибелі через погіршення гуманітарної ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Новини.LIVE.

Реклама

Ситуація в окупованих Олешках

За словами Майкла О’Флаерті, цивільне населення в Олешках залишається без достатньої кількості продовольства, медикаментів і медичної допомоги. Також у місті немає належного доступу до водопостачання та електроенергії.

Комісар Ради Європи наголосив, що відповідно до міжнародного гуманітарного права держава-окупант має забезпечувати населення необхідними продуктами та медичними засобами, а також сприяти доставці гуманітарної допомоги.

Траса Е97 у 2026 році
Траса поблизу Олешок. Скриншот: запис з дрону 34 окремої бригади Морської піхоти "Борисфен"

Що закликали зробити

О’Флаерті закликав до негайного локального припинення вогню в районі Олешок, безперешкодного доступу гуманітарних організацій та безпечного вивезення мирних жителів.

Читайте також:

"Складні умови та страждання людей, які опинилися на лінії фронту та на окупованих територіях, вимагають уваги та дій з боку міжнародної спільноти", — заявив комісар Ради Європи.

Що відомо про мешканців Олешок

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що за словами начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, в Олешках нині залишаються менш як дві тисячі людей. За його словами, вони фактично перебувають у гуманітарній блокаді через відсутність налагоджених евакуаційних маршрутів.

Також Новини.LIVE писали про те, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв про блокування Росією доставки продовольства й медикаментів, перешкоджання роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. Україна закликала створити гуманітарний коридор для допомоги людям.

евакуація гуманітарна допомога Херсонська область Рада Європи припинення вогню
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації