Гуманітарна криза в окупованих Олешках: заява Ради Європи

У Раді Європи закликали до евакуації цивільних з окупованих Олешок
Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті відреагував на ситуацію у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Він заявив, що цивільні мешканці міста, серед яких є діти, опинилися у вкрай складних умовах та мають високий ризик загибелі через погіршення гуманітарної ситуації.
Про це повідомляє "Європейська правда", передає Новини.LIVE.
Ситуація в окупованих Олешках
За словами Майкла О’Флаерті, цивільне населення в Олешках залишається без достатньої кількості продовольства, медикаментів і медичної допомоги. Також у місті немає належного доступу до водопостачання та електроенергії.
Комісар Ради Європи наголосив, що відповідно до міжнародного гуманітарного права держава-окупант має забезпечувати населення необхідними продуктами та медичними засобами, а також сприяти доставці гуманітарної допомоги.
Що закликали зробити
О’Флаерті закликав до негайного локального припинення вогню в районі Олешок, безперешкодного доступу гуманітарних організацій та безпечного вивезення мирних жителів.
"Складні умови та страждання людей, які опинилися на лінії фронту та на окупованих територіях, вимагають уваги та дій з боку міжнародної спільноти", — заявив комісар Ради Європи.
Що відомо про мешканців Олешок
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що за словами начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, в Олешках нині залишаються менш як дві тисячі людей. За його словами, вони фактично перебувають у гуманітарній блокаді через відсутність налагоджених евакуаційних маршрутів.
Також Новини.LIVE писали про те, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв про блокування Росією доставки продовольства й медикаментів, перешкоджання роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. Україна закликала створити гуманітарний коридор для допомоги людям.