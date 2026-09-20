Андрій Сибіга: РФ створила гуманітарну катастрофу на Херсонщині

Руйнування на Херсонщині. Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. За його словами, Росія блокує доставку продовольства й медикаментів, перешкоджає роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. Україна закликає створити гуманітарний коридор для допомоги людям.

Про це повідомив Андрій Сибіга, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Сибіга розповів про ситуацію в Олешках

За словами глави МЗС України, особливо критична ситуація склалася в окупованих Олешках. До повномасштабного вторгнення в місті проживало близько 24 тисяч людей, нині там залишаються близько 2 тисяч, серед яких є діти.

У місті немає електро- та газопостачання. За словами Сибіги, протягом останнього місяця була заблокована доставка продовольства, медикаментів та інших предметів першої необхідності.

"Те, що відбувається в Олешках та інших окупованих громадах Херсонщини, не можна подавати як гуманітарну кризу, що виникла сама собою. Росія окупувала ці території. Росія блокує допомогу. Росія перешкоджає евакуації. І Росія має нести відповідальність за наслідки своїх дій", — заявив Сибіга.

Читайте також:

Він також повідомив про свідчення мешканців окупованих Олешок, які намагаються вижити в умовах нестачі їжі. За його словами, люди шукають залишки продуктів і збирають траву. Окремою загрозою, за словами міністра, є атаки російських FPV-дронів на цивільних.

Україна вимагає гуманітарного коридору

Сибіга зазначив, що Україна домагається організованої евакуації цивільних з окупованих територій. За його словами, Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий долучитися до роботи, а міжнародні гуманітарні організації — доставляти допомогу.

Водночас, за твердженням міністра, російська сторона не надала гуманітарним місіям необхідного доступу. Він також заявив, що російські сили перешкоджають волонтерам, які намагаються доставляти допомогу.

"Наше завдання — мобілізувати міжнародний тиск, необхідний для створення гуманітарного коридору, доставки продовольства і медикаментів та евакуації цивільних", — наголосив Сибіга.

За його словами, Україна порушує питання ситуації на окупованій Херсонщині на міжнародних майданчиках, зокрема в Раді Безпеки ООН та Постійній раді ОБСЄ.

Ситуацію на Херсонщині обговорять на Генасамблеї ООН

Сибіга повідомив, що гуманітарна ситуація на окупованому лівобережжі Херсонщини буде одним із питань дипломатичної роботи України під час сегмента високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Окремо міністр планує обговорити з президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яною Сполярич можливість забезпечення гуманітарного доступу та безпечної евакуації цивільних.

Як писали Новини.LIVE, МЗС України закликало не визнавати вибори РФ на окупованих територіях. У відомстві наголосили, що проведення російського голосування на тимчасово окупованих територіях України не створює для РФ жодних правових підстав поширювати на них свою юрисдикцію.

Також Сибіга закликав закрити "Русские дома" у всьому світі. Глава МЗС заявив, що Україна звернулася до урядів країн, де працюють російські культурні центри, із закликом обмежити їхню діяльність та повністю закрити такі осередки.