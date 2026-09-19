Сибіга закликав закрити Русские дома у всьому світі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Україна закликала уряди країн світу обмежити діяльність російських культурних центрів "Русский дом". Київ вважає, що мережа таких осередків становить загрозу для національної безпеки. Українська сторона виступає за повне закриття "Русских домов".

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у суботу, 19 вересня.

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Україна закликала закрити "Русские дома"

Україна офіційно звернулася до урядів усіх країн, де діють російські культурні центри "Русский дом" (Russian House). У МЗС закликали визнати загрозу, яку, за позицією української сторони, вони становлять для національної безпеки, та вжити заходів для обмеження їхньої діяльності й повного закриття.

Андрій Сибіга наголосив, що Росія веде глобальну боротьбу за свідомість людей, використовуючи для цього мережу різних інструментів і каналів. Серед них він назвав "Россотрудничество" та так звані культурні центри "Русский дом", діяльність яких міністр пов'язав із дезінформацією, дестабілізацією та шпигунством.

"Не можна недооцінювати когнітивний вимір сучасної війни. Росія веде глобальну боротьбу за свідомість людей через розгалужену мережу інструментів і каналів, зокрема "Россотрудничество" та так звані культурні центри "Русский дом". Фактично вони слугують інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства", — наголосив глава дипломатичного відомства.

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Сибіга також відзначив заходи, яких влада європейських країн вживає для блокування російської мережі. Зокрема, Сибіга згадав Німеччину, де в Берліні було закрито "Русский дом" після років шкідливого впливу.

Водночас, за словами глави МЗС, такі центри досі працюють щонайменше у семи європейських країнах. Діяльність цієї мережі також залишається масштабною в Африці, Центральній та Східній Азії, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Південній Америці.

У низці країн її офіційна інфраструктура досі зберігається. Подекуди "Русский дом" інтегрований у дипломатичну інфраструктуру Росії.

Міністр наголосив, що Україна виступає проти присутності таких центрів у Європі, якщо вони, за оцінкою української сторони, використовуються для поширення російської воєнної пропаганди та впливу на безпекову ситуацію.

"Наш спільний європейський дім – не місце для "російських домів", які поширюють воєнну пропаганду та активно працюють над підривом миру в Європі", — зазначив очільник МЗС.

Україна надала урядам країн аргументи на користь обмеження діяльності мережі "Русских домов" та повного закриття таких центрів.

Скриншот заяви МЗС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Андрій Сибіга закликав партнерів у ЄС та інших країнах G7 посилити санкції проти Росії. Він заявив, що новий закон США посилить тиск на РФ та скоротить ресурси для її війни проти України. За словами Сибіги, санкційний тиск має бути скоординованим і посиленим.

Новини.LIVE також писали, що МЗС України закликало іноземні держави та міжнародні організації не визнавати російські вибори до Держдуми на окупованих територіях. У відомстві наголосили, що таке голосування не змінює міжнародно визнаного статусу українських територій. МЗС також попередило іноземців про можливі правові наслідки за участь у виборах РФ на ТОТ.