Сибига призвал закрыть Русские дома по всему миру

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Украина призвала правительства стран мира ограничить деятельность российских культурных центров "Русский дом". Киев считает, что сеть таких центров представляет угрозу для национальной безопасности. Украинская сторона выступает за полное закрытие "Русских домов".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, сделанное в субботу, 19 сентября.

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Украина призвала закрыть "Русские дома"

Украина официально обратилась к правительствам всех стран, где действуют российские культурные центры "Русский дом" (Russian House). В МИД призвали признать угрозу, которую, по мнению украинской стороны, они представляют для национальной безопасности, и принять меры по ограничению их деятельности и полному закрытию.

Андрей Сибига подчеркнул, что Россия ведет глобальную борьбу за сознание людей, используя для этого сеть различных инструментов и каналов. Среди них он назвал "Россотрудничество" и так называемые культурные центры "Русский дом", деятельность которых министр связал с дезинформацией, дестабилизацией и шпионажем.

"Нельзя недооценивать когнитивное измерение современной войны. Россия ведет глобальную борьбу за сознание людей через разветвленную сеть инструментов и каналов, в частности "Россотрудничество" и так называемые культурные центры "Русский дом". Фактически они служат инструментами дезинформации, дестабилизации и шпионажа", — подчеркнул глава дипломатического ведомства.

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Где продолжают работать "Русские дома"

Сибига также отметил меры, которые власти европейских стран принимают для блокирования российской сети. В частности, Сибига упомянул Германию, где в Берлине был закрыт "Русский дом" после многих лет пагубного влияния.

В то же время, по словам главы МИД, такие центры до сих пор работают как минимум в семи европейских странах. Деятельность этой сети также остается масштабной в Африке, Центральной и Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке.

В ряде стран её официальная инфраструктура до сих пор сохраняется. Кое-где "Русский дом" интегрирован в дипломатическую инфраструктуру России.

Министр подчеркнул, что Украина выступает против присутствия таких центров в Европе, если они, по оценке украинской стороны, используются для распространения российской военной пропаганды и оказания влияния на ситуацию в сфере безопасности.

"Наш общий европейский дом — не место для "русских домов", которые распространяют военную пропаганду и активно работают над подрывом мира в Европе", — отметил глава МИД.

Украина предоставила правительствам стран аргументы в пользу ограничения деятельности сети "Русских домов" и полного закрытия таких центров.

Скриншот заявления МИД Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Андрей Сибига призвал партнеров в ЕС и других странах G7 усилить санкции против России. Он заявил, что новый закон США усилит давление на РФ и сократит ресурсы для ее войны против Украины. По словам Сибиги, санкционное давление должно быть скоординированным и усиленным.

Новини.LIVE также писали, что МИД Украины призвал иностранные государства и международные организации не признавать российские выборы в Госдуму на оккупированных территориях. В ведомстве подчеркнули, что такое голосование не меняет международно признанного статуса украинских территорий. МИД также предупредило иностранцев о возможных правовых последствиях за участие в выборах РФ на ТОТ.