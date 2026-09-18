Выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины 18–20 сентября, — МИД

Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины призвало иностранные государства, международные организации и других субъектов международного права не признавать российские «выборы» в Государственную думу РФ, которые проходят 18–20 сентября. Голосование Россия организует, в частности, на временно оккупированных территориях Украины — в Автономной Республике Крым и Севастополе, а также в некоторых районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает МИД Украины, передает Новини.LIVE.

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Выборы в РФ на временно оккупированных территориях Украины

В МИД подчеркнули, что проведение такого голосования не создает для России никаких правовых оснований для распространения своей юрисдикции на украинские территории. Украина не будет признавать ни само голосование, ни результаты, объявленные по его итогам.

В ведомстве также призвали иностранцев не участвовать в этом процессе. Речь идет, в частности, о возможном присутствии иностранных граждан в качестве наблюдателей или других участников. МИД предупреждает, что такое участие может иметь правовые последствия в Украине.

Позиция МИД Украины

В дипломатическом ведомстве напомнили о решениях Генеральной Ассамблеи ООН, которые подтверждают территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. В частности, 12 октября 2022 года Генассамблея приняла резолюцию 143 голосами "за", 5 — "против" и 35 воздержались. Документ осудил попытку России незаконно изменить статус Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и призвал государства не признавать такие изменения.

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В МИД отметили, что включение представителей, избранных на оккупированных территориях Украины и других государств, в состав российского парламента дополнительно влияет на легитимность Государственной думы РФ. В то же время само голосование на оккупированных территориях не меняет их международно признанного статуса.

"Просто хотим сразу предупредить, чтобы потом не было обид", — заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, комментируя возможное участие иностранных граждан в таком голосовании.

Что известно о выборах в Госдуму РФ

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада 17 сентября приняла обращение к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям в связи с намерением России провести выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что Служба безопасности Украины призвала жителей временно оккупированных территорий не участвовать в незаконных "выборах", которые Россия планирует провести 18–20 сентября. В спецслужбе подчеркнули, что Кремль пытается использовать псевдоголосование для легитимизации оккупационных властей. Силовики отметили, что участие в организации и проведении таких мероприятий является уголовным правонарушением.