Вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях України 18-20 вересня, — МЗС

Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ України закликало іноземні держави, міжнародні організації та інших суб'єктів міжнародного права не визнавати російські "вибори" до Державної думи РФ, які проходять 18–20 вересня. Голосування Росія організовує, зокрема, на тимчасово окупованих територіях України — в Автономній Республіці Крим і Севастополі, а також у частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє МЗС України, передає Новини.LIVE.

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Вибори РФ на ТОТ України

У МЗС наголосили, що проведення такого голосування не створює для Росії жодних правових підстав поширювати свою юрисдикцію на українські території. Україна не визнаватиме ні саме голосування, ні результати, оголошені за його підсумками.

У відомстві також закликали іноземців не брати участі в цьому процесі. Йдеться, зокрема, про можливу присутність іноземних громадян як спостерігачів чи інших учасників. МЗС попереджає, що така участь може мати правові наслідки в Україні.

Позиція МЗС України

У дипломатичному відомстві нагадали про рішення Генеральної асамблеї ООН, які підтверджують територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Зокрема, 12 жовтня 2022 року Генасамблея ухвалила резолюцію 143 голосами "за", 5 — "проти" та 35 утрималися. Документ засудив спробу Росії незаконно змінити статус Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і закликав держави не визнавати такі зміни.

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У МЗС зазначили, що включення представників, обраних на окупованих територіях України та інших держав, до складу російського парламенту додатково впливає на легітимність Державної думи РФ. Водночас саме голосування на окупованих територіях не змінює їхнього міжнародно визнаного статусу.

"Просто хочемо одразу попередити, щоб не було потім образ", — заявив речник МЗС України Георгій Тихий, коментуючи можливу участь іноземних громадян у такому голосуванні.

Що відомо про вибори до Держдуми РФ

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Верховна Рада 17 вересня ухвалила звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій і парламентських асамблей через наміри Росії провести вибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України.

Новини.LIVE також інформували, що Служба безпеки України закликала жителів тимчасово окупованих територій не брати участі в незаконних "виборах", які Росія планує провести 18–20 вересня. У спецслужбі наголосили, що Кремль намагається використати псевдоголосування для легітимізації окупаційної влади. Силовики наголосили, що участь в організації та проведенні таких заходів є кримінальним правопорушенням.