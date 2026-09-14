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Головна Новини дня СБУ закликала українців на ТОТ не брати участі у псевдовиборах РФ

СБУ закликала українців на ТОТ не брати участі у псевдовиборах РФ

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14 вересня 2026 15:02
СБУ попередила про відповідальність за участь у фейкових виборах РФ на ТОТ
Вибори в Росії. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України закликала жителів тимчасово окупованих територій не брати участі в незаконних "виборах", які Росія планує провести 18–20 вересня. У спецслужбі наголосили, що Кремль намагається використати псевдоголосування для легітимізації окупаційної влади.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

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Выборы в России
Співробітник СБУ. Фото: СБУ

Навіщо Росія проводить псевдовибори

У СБУ зазначили, що окупаційні адміністрації під керівництвом кураторів із Москви вкотре планують залучити жителів тимчасово окупованих територій до незаконного голосування.

За даними спецслужби, у такий спосіб Росія прагне створити видимість підтримки окупаційного режиму та легітимізувати діяльність підконтрольних Кремлю політичних сил на захоплених українських територіях.

У СБУ нагадали, що під час попередніх псевдореферендумів і псевдовиборів росіяни залучали місцевих жителів до роботи в незаконних "виборчих комісіях" та агітаційних групах.

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Силовики наголосили, що участь в організації та проведенні таких заходів є кримінальним правопорушенням. Зокрема, відповідальність передбачена частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про спроби Росії посилити мобілізацію жителів окупованого Криму. Рефат Чубаров заявив, що окупанти прагнуть поповнювати армію місцевим населенням та відправляти його на війну проти України. Особливий тиск чинять на кримських татар.

Також Новини.LIVE писав про земельні паї українців на тимчасово окупованих територіях. Юристи пояснили, що російські рішення про вилучення чи переоформлення такої землі не позбавляють власника законних прав за українським законодавством.

СБУ вибори українці окупація війна в Україні Росія
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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