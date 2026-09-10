Андрющенко: РФ використовує вибори на ТОТ для збору даних

Петро Андрющенко. Фото: Facebook/Київська школа державного управління ім. С. Нижного

Росія використовує проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України як привід для тестування цифрових систем збору та аналізу даних про населення. Надалі отриману інформацію окупанти можуть використати не лише для демографічного обліку, а й для підготовки нової мобілізації.

Про це в ефірі День.LIVE заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Новини.LIVE.

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Росія змінила підхід до проведення виборів на ТОТ

За словами експерта, нинішня виборча кампанія на окупованих територіях відрізняється від попередніх тим, що Росія не зацікавлена в активній участі українців у голосуванні. Навпаки, окупанти прагнуть максимально відсторонити населення від виборчих дільниць, щоб створити умови для фальсифікації результатів та збільшення показників підтримки партії "Єдина Росія".

"Максимально відштовхнути людей від голосування, для того, щоб максимально сфальсифікувати вибори, для підняття рейтингу безпосередньо "Єдиної Росії", не для набору їх кількості голосів. Це дуже дивна ситуація, насправді, що Росія, вперше, дійсно, не використовує окуповані території для якихось показових заходів", — пояснив Андрющенко.

Він зазначив, що вибори на окупованих територіях фактично стали формальним приводом для запуску нової системи цифрового збору інформації. Зокрема, йдеться про використання російського національного месенджера "Макс" та технологій штучного інтелекту.

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За словами Андрющенка, за допомогою цієї системи окупанти можуть аналізувати кількість людей на певних територіях, їхню концентрацію, вік та статевий склад. Перший такий проєкт, за його словами, зараз запускають на окупованій частині Запорізької області.

"Явно, це не для виборів, не під вибори. Вибори тут більш просто формальний привід для того, щоб запустити цю систему", — наголосив керівник Центру вивчення окупації.

Він припустив, що зібрану інформацію Росія зможе використовувати для різних цілей — від демографічного обліку до мобілізаційних заходів. Андрющенко звернув увагу, що офіційні дані Росії про кількість населення на окупованих територіях можуть суттєво відрізнятися від реальної ситуації.

За його словами, російська сторона декларує, що без урахування окупованого Криму на захоплених територіях перебувають від 5,5 до 7 млн українців. Водночас у Центрі вивчення окупації вважають, що фактична кількість людей там щонайменше вдвічі менша. Андрющенко зазначив, що, за їхніми підрахунками, на всіх тимчасово окупованих територіях України може перебувати близько 2,5–3 млн людей різного віку, причому ця оцінка включає і громадян Росії.

Як повідомляли Новини.LIVE, у межах операції "Кримський рубильник off" українські підрозділи з 1 липня до 13 серпня уразили 240 енергетичних об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. Йдеться, зокрема, про електропідстанції та інші енергетичні вузли.

Як повідомляли Новини.LIVE, українку, яка перебувала на тимчасово окупованій території, у Росії засудили до 15 років позбавлення волі за переказ коштів українській військовій частині. Офіс омбудсмана готує звернення до російської сторони щодо сприяння поверненню громадянки України.