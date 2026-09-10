Андрющенко: РФ использует выборы на ВОТ для сбора данных

Петр Андрющенко. Фото: Facebook/Киевская школа государственного управления им. С. Нижного

Россия использует проведение так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины в качестве повода для тестирования цифровых систем сбора и анализа данных о населении. В дальнейшем полученную информацию оккупанты могут использовать не только для демографического учета, но и для подготовки новой мобилизации.

Об этом в эфире День.LIVE заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Новини.LIVE.

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Россия изменила подход к проведению выборов на ВОТ

По словам эксперта, нынешняя избирательная кампания на оккупированных территориях отличается от предыдущих тем, что Россия не заинтересована в активном участии украинцев в голосовании. Наоборот, оккупанты стремятся максимально отстранить население от избирательных участков, чтобы создать условия для фальсификации результатов и увеличения показателей поддержки партии «Единая Россия».

"Максимально оттолкнуть людей от голосования, чтобы максимально сфальсифицировать выборы, для повышения рейтинга непосредственно "Единой России", а не для набора количества голосов. Это очень странная ситуация, на самом деле, что Россия впервые действительно не использует оккупированные территории для каких-то показательных мероприятий", — пояснил Андрющенко.

Он отметил, что выборы на оккупированных территориях фактически стали формальным поводом для запуска новой системы цифрового сбора информации. В частности, речь идет об использовании российского национального мессенджера "Макс" и технологий искусственного интеллекта.

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По словам Андрющенко, с помощью этой системы оккупанты могут анализировать количество людей на определенных территориях, их концентрацию, возраст и половой состав. Первый такой проект, по его словам, сейчас запускают на оккупированной части Запорожской области.

"Очевидно, это не для выборов, не в преддверии выборов. Выборы здесь — скорее формальный повод для запуска этой системы", — подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Он предположил, что собранную информацию Россия сможет использовать для различных целей — от демографического учета до мобилизационных мероприятий. Андрющенко обратил внимание, что официальные данные России о численности населения на оккупированных территориях могут существенно отличаться от реальной ситуации.

По его словам, российская сторона заявляет, что без учета оккупированного Крыма на захваченных территориях находятся от 5,5 до 7 млн украинцев. В то же время в Центре изучения оккупации считают, что фактическое количество людей там как минимум вдвое меньше. Андрющенко отметил, что, по их подсчетам, на всех временно оккупированных территориях Украины может находиться около 2,5–3 млн человек разного возраста, причем эта оценка включает и граждан России.

Как сообщали Новини.LIVE, в рамках операции "Крымский рубильник off" украинские подразделения с 1 июля по 13 августа нанесли удары по 240 энергетическим объектам российских войск на временно оккупированных территориях. Речь идет, в частности, об электроподстанциях и других энергетических узлах.

Как сообщали Новини.LIVE, украинку, находившуюся на временно оккупированной территории, в России приговорили к 15 годам лишения свободы за перевод средств украинской воинской части. Офис омбудсмена готовит обращение к российской стороне с просьбой содействовать возвращению гражданки Украины.