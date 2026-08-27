Украинку на ТОТ приговорили к 15 годам за донат ВСУ - Лубинец

Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

Украинку, находившуюся на временно оккупированной территории Украины, в России приговорили к 15 годам лишения свободы за перевод средств украинской воинской части. Российские оккупационные власти зафиксировали факт доната, после чего против женщины вынесли приговор. Офис омбудсмана готовит обращение к российской стороне с требованием содействовать возвращению гражданки Украины.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Лубинец готовит обращение к российской стороне

На ВОТ украинка осуществила перевод средств украинской армии, РФ это зафиксировала. Известно, что ей грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам омбудсмана, приговор украинцы вынесли накануне. Его офис готовит официальное обращение к российской стороне о возвращении гражданки Украины.

Также украинская сторона потребует предоставить информацию о состоянии здоровья женщины, условиях ее содержания и доступе к необходимой медицинской помощи.

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"Вчера вынесли этот приговор. Мы все это зафиксировали. Сегодня письмо нарабатывается. Завтра запрос пойдет к российской стороне", — сообщил Дмитрий Лубинец.

Омбудсман подчеркнул, что его офис также будет поднимать вопрос о срочном посещении украинки.

Новини.LIVE писали, что также Дмитрий Лубинец отметил, что проблемы в ветеранской политике могут влиять на готовность гражданских граждан присоединяться к Силам обороны. Он отметил, что люди еще до начала службы стремятся знать, на какую поддержку могут рассчитывать во время военной службы, в случае ранения и по возвращении в гражданскую жизнь.

Также он отметил важность формирования в обществе высокого уровня уважения к военнослужащим и ветеранам. Дмитрий Лубинец отметил, что защитники не должны каждый раз самостоятельно доказывать свой статус, чтобы получить гарантированные государством права и льготы. По словам омбудсмана, по мере удаления от линии фронта отношение к военным и ветеранам должно становиться еще более уважительным.