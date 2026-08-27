Українку на ТОТ засудили до 15 років за донат ЗСУ - Лубінець

Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Українку, яка перебувала на тимчасово окупованій території України, у Росії засудили до 15 років позбавлення волі за переказ коштів українській військовій частині. Російська окупаційна влада зафіксувала факт донату, після чого проти жінки ухвалили вирок. Офіс омбудсмана готує звернення до російської сторони з вимогою сприяти поверненню громадянки України.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Лубінець готує звернення до російської сторони

На ТОТ українка здійснила переказ коштів українській армії, РФ це зафіксувала. Відомо, що їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

За словами омбудсмана, вирок українці винесли напередодні. Наразі його офіс готує офіційне звернення до російської сторони щодо повернення громадянки України.

Також українська сторона вимагатиме надати інформацію про стан здоров’я жінки, умови її утримання та доступ до необхідної медичної допомоги.

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"Вчора винесли цей вирок. Ми все це зафіксували. Сьогодні лист напрацьовується. Завтра запит піде до російської сторони", — повідомив Дмитро Лубінець.

Омбудсман наголосив, що його офіс також порушуватиме питання про термінове відвідування українки.

Новини.LIVE писали, що також Дмитро Лубінець зазначив, що проблеми у ветеранській політиці можуть впливати на готовність цивільних громадян приєднуватися до Сил оборони. Він наголосив, що люди ще до початку служби прагнуть знати, на яку підтримку можуть розраховувати під час військової служби, у випадку поранення та після повернення до цивільного життя.

Також він наголосив на важливості формування в суспільстві високого рівня поваги до військовослужбовців і ветеранів. Дмитро Лубінець зазначив, що захисники не повинні щоразу самостійно доводити свій статус, аби отримати гарантовані державою права та пільги. За словами омбудсмана, у міру віддалення від лінії фронту ставлення до військових і ветеранів має ставати ще більш шанобливим.