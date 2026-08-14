Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Бровди заявил о поражении 240 энергообъектов на ВОТ

Бровди заявил о поражении 240 энергообъектов на ВОТ

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 11:07
Мадьяр заявил о нанесении ударов по 240 энергетическим объектам РФ на оккупированных территориях
Роберт "Мадяр" Бровди. Фото: МАДЯР/Facebook

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о результатах операции "Крымский рубильник off", направленной на поражение энергетической инфраструктуры российских войск на оккупированных территориях. По его словам, с 1 июля по 13 августа украинские подразделения нанесли точечные удары по 240 энергетическим объектам, среди которых электроподстанции и другие энергоузлы.

Об этом Роберт Бровди сообщил в своем Telegram, передает Новини.LIVE.

"Мадяр" рассказал о результатах операции

По словам командующего Силами беспилотных систем, в рамках операции украинские военные поразили десятки энергетических узлов на оккупированных территориях юга и востока Украины.

Бровди отметил, что среди объектов, подвергшихся атаке, — электроподстанции и другие элементы энергетической инфраструктуры. По его словам, в целом за период операции было нанесено результативное поражение 240 энергоузлам, а 29 из них были дополнительно поражены в последний период.

Отдельно командующий СБС сообщил о нанесении ударов по энергетическим объектам во временно оккупированных районах Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

Читайте также:

Среди упомянутых им объектов — энергетическая инфраструктура в районах Севастополя, Бердянска, Мариуполя, Приморска, Андреевки, Сватово, Михайловки и других населенных пунктов.

К операции, по словам Бровди, привлекались различные подразделения Сил беспилотных систем, в частности "Птицы Мадяра", "Рарог", "Ястребы", "К-2", "Nemesis" и другие формирования.

Бровди пояснил, что удары по энергетической инфраструктуре должны влиять не только на энергоснабжение оккупированных территорий, но и на функционирование российской военной инфраструктуры.

В частности, он заявил, что отключение электроэнергии на отдельных объектах может нарушить работу стационарных радаров и других элементов противовоздушной обороны российских войск.

Бровді заявив про ураження 240 енергооб’єктів на ТОТ - фото 1
Сообщение Роберта Бровди. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 13 августа Силы обороны Украины атаковали ряд военных объектов российских войск в РФ и на временно оккупированных территориях Украины. Под удар попали, в частности, радиолокационная станция "Небо-У" в Севастополе, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункт управления беспилотниками и место скопления российских военных.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результативной операции украинских сил в Новороссийске. По его словам, в результате комбинированного удара украинскими средствами были поражены российские военные корабли, находившиеся в бухте. Глава государства добавил, что Украина и в дальнейшем будет применять дальнобойное вооружение, чтобы усиливать давление на Россию и приближать ее к миру.

оккупация энергосистема атака Силы беспилотных систем ВСУ ВОТ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации