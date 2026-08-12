Зеленский раскрыл подробности операции «Була» в Новороссийске

Срочная новость

Был представлен доклад по итогам сегодняшней нашей операции в районе Новороссийска. Комбинированное применение дальнобойных ударов с использованием нашего оружия. Операция прошла успешно. Благодарен воинам за меткость, а разработчикам и производителям нашего оружия — за ощутимое усиление украинских вооружений. Впервые в одной операции слаженно сработали «Паляница», «Ад», «Барс» и «Длинный Нептун», а также дроны MICH, Fire Point, «Рамзай», «Сичень», «Траст», «Харьок», «Бобер», «Лютий», «Довбуш» и БЭК «Сарган» и «Мамай».

Среди результатов операции важно отметить поражение кораблей российского флота, которые скрывались в бухте Новороссийска. В частности, по проверенным данным, фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», большой десантный корабль, корвет и другие суда. Есть поражения и других российских объектов, которые работали на финансирование войны. Вполне справедливо, что Украина отвечает на российскую войну, и именно Россия может и должна эту свою войну завершить.

Мы будем подталкивать Россию к миру также и дальнейшим применением наших дальнобойных санкций и санкций средней дальности. Сегодня вместе с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ, командующим СБС ВСУ и представителями Службы безопасности Украины определили приоритеты на ближайшее время. Слава Украине!

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