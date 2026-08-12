Закрытие Новороссийского порта ударит по бюджету России

Пожар на судне у Новороссийского морского порта РФ. Фото: Reuters

Закрытие Новороссийского порта может нанести дополнительный удар по российской экономике. В случае существенного сокращения экспорта зерна РФ рискует лишиться части бюджетных поступлений. В то же время российский бюджет уже испытывает значительный дефицит на фоне сокращения доходов от нефтегазового экспорта.

Об этом председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил в эфире программы Ранок.LIVE в среду, 12 августа.

Как закрытие Новороссийского порта может повлиять на РФ

По словам Андрея Новака, возможное сокращение экспорта зерна станет для России дополнительным финансовым ударом. Это будет происходить на фоне предыдущих ударов по нефтегазовой сфере, из-за которых, по оценке экономиста, российский экспорт нефти и газа сократился почти наполовину.

Новак подчеркнул, что сокращение поставок зерна станет ещё одним источником снижения доходов российского бюджета.

"Это дополнительный и очень серьезный удар по российской экономике. Потому что из-за предыдущих эффективных ударов по нефтегазовой сфере России, которая из-за этих ударов почти наполовину сократила свой экспорт нефти и газа, если они еще существенно сократят свой экспорт зерна, это станет еще одним огромным минусом в доходах российского бюджета. А российский бюджет и так уже трещит по швам", — пояснил эксперт.

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Отдельно экономист обратил внимание на размер дефицита федерального бюджета РФ. По его оценке, за первое полугодие 2026 года он уже составил около 8 трлн рублей, хотя на весь год российские власти планировали дефицит в 3,5 трлн рублей.

"Дефицит бюджета России за первое полугодие уже, ну реальный дефицит уже около 8 триллионов рублей, а они, для сравнения, опять же рассчитывали на весь год 3,5 триллиона, а у них уже 8 триллионов, при том что прошла только половина года", — отметил Новак.

В то же время экономист добавил, что финансовые проблемы России не ограничиваются федеральным бюджетом. По его словам, значительный дефицит наблюдается также в региональных бюджетах, а российские компании накапливают долги:

"Это прямой дефицит федерального бюджета, плюс огромные дефициты региональных бюджетов России, плюс дефициты или долги российских компаний".

Таким образом, по оценке экономиста, длительное сокращение работы Новороссийского порта может стать для РФ еще одним фактором давления на бюджет — на фоне уже существующих проблем с нефтегазовыми доходами.

Новини.LIVE сообщали, что недавно заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин оценил влияние ударов по российским НПЗ на ситуацию на фронте. По его словам, атаки имеют заметный практический эффект, однако их информационное воздействие несколько переоценивают. В то же время удары по складам горючего и заправочным станциям напрямую влияют на возможности российских военных, в частности ограничивают использование генераторов и БПЛА.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 8 августа операторы ГУР нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Атака была проведена в рамках операции deepstrike на территории России, к ней были привлечены операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР. После удара на предприятии возник пожар, а в разведке отметили, что НПЗ обеспечивает ресурсами войну России против Украины.