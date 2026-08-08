После ударов дронов в РФ горит Сизранский НПЗ

Пожар на НПЗ в Самарской области РФ. Фото: российские СМИ

В Самарской области России в ночь на 8 августа беспилотники атаковали Сизранский нефтеперерабатывающий завод. После удара на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Завод уже становился мишенью атак беспилотников ранее.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Пожар на территории Сизранского НПЗ

Об атаке стало известно около пяти часов ночи по местному времени. Вскоре в соцсетях появились видео и фото, на которых виден масштабный пожар на территории Сизранского нефтеперерабатывающего завода.

Горит Сизранский НПЗ. Фото: Exilenova

Над промышленной зоной поднялся густой столб черного дыма. По информации мониторинговых Telegram-каналов, именно Сизранский НПЗ стал целью атаки ударных беспилотников.

Пожар на НПЗ. Фото: Exilenova

Официально российские власти сообщили лишь об атаке на одно из промышленных предприятий.

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Сизранский НПЗ входит в структуру компании Роснефть и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Его мощность составляет до 8,9 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и авиационный керосин, которые, в частности, используются для обеспечения российской армии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о дальнейшем расширении возможностей украинских дальнобойных средств. Он подчеркнул, что Силы обороны уже могут поражать цели на расстоянии более 3 тысяч километров, а развитие этих возможностей продолжается.

Также мы сообщали, что 6 августа украинские военные нанесли удары по ряду важных объектов на территории России и временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей — Ярославский НПЗ и корабли ФСБ в Крыму.