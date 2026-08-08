Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня После ударов дронов в РФ горит Сизранский НПЗ

После ударов дронов в РФ горит Сизранский НПЗ

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 09:39
После ударов дронов в РФ горит Сизранский НПЗ
Пожар на НПЗ в Самарской области РФ. Фото: российские СМИ

В Самарской области России в ночь на 8 августа беспилотники атаковали Сизранский нефтеперерабатывающий завод. После удара на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Завод уже становился мишенью атак беспилотников ранее.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Пожар на территории Сизранского НПЗ

Об атаке стало известно около пяти часов ночи по местному времени. Вскоре в соцсетях появились видео и фото, на которых виден масштабный пожар на территории Сизранского нефтеперерабатывающего завода.

После ударов дронов в РФ горит Сизранский НПЗ - фото 1
Горит Сизранский НПЗ. Фото: Exilenova

Над промышленной зоной поднялся густой столб черного дыма. По информации мониторинговых Telegram-каналов, именно Сизранский НПЗ стал целью атаки ударных беспилотников.

После ударов дронов в РФ горит Сизранский НПЗ - фото 2
Пожар на НПЗ. Фото: Exilenova

Официально российские власти сообщили лишь об атаке на одно из промышленных предприятий.

Читайте также:
После ударов дронов в РФ горит Сизранский НПЗ - фото 3
Сообщение губернатора Самарской области. Фото: скриншот

Сизранский НПЗ входит в структуру компании Роснефть и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Его мощность составляет до 8,9 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и авиационный керосин, которые, в частности, используются для обеспечения российской армии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о дальнейшем расширении возможностей украинских дальнобойных средств. Он подчеркнул, что Силы обороны уже могут поражать цели на расстоянии более 3 тысяч километров, а развитие этих возможностей продолжается.

Также мы сообщали, что 6 августа украинские военные нанесли удары по ряду важных объектов на территории России и временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей — Ярославский НПЗ и корабли ФСБ в Крыму.

НПЗ дроны удары по РФ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации