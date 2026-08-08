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Головна Новини дня Після ударів дронів у РФ палає Сизранський НПЗ

Після ударів дронів у РФ палає Сизранський НПЗ

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 09:39
Після ударів дронів у РФ палає Сизранський НПЗ
Пожежа на НПЗ у Самарській області РФ. Фото: росЗМІ

У Самарській області Росії у ніч проти 8 серпня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод. Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Завод уже ставав ціллю атак безпілотників раніше.

Про пише Новини.LIVE з повідомленням на росЗМІ. 

Пожежа на території Сизранського НПЗ

Про атаку стало відомо близько пятої години ночі за місцевим часом. Невдовзі у соцмережах з'явилися відео та фото, на яких видно масштабну пожежу на території Сизранського нафтопереробного заводу.

Після ударів дронів у РФ палає Сизранський НПЗ - фото 1
Палає Сизранський НПЗ. Фото: Exilenova

Над промисловою зоною здійнявся густий стовп чорного диму. За інформацією моніторингових Telegram-каналів, саме Сизранський НПЗ був ціллю атаки ударних безпілотників.

Після ударів дронів у РФ палає Сизранський НПЗ - фото 2
Пожежа на НПЗ. Фото: Exilenova

Офіційно російська влада повідомила лише про атаку на одне з промислових підприємств.

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Допис губернатора Самарської області. Фото: скріншот

Сизранський НПЗ входить до структури компанії "Роснефть" і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області. Його потужність становить до 8,9 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційний гас, які, зокрема, використовуються для забезпечення російської армії.

Раніше Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський заявив про подальше розширення можливостей українських далекобійних засобів. Він наголосив, що Сили оборони вже можуть уражати цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів, а розвиток цих спроможностей продовжується.  

Також ми повідомляли, що українські військові 6 серпня завдали ударів по низці важливих об’єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей — Ярославський НПЗ та кораблі ФСБ у Криму.

НПЗ дрони удари по РФ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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