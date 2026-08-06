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Головна Новини дня СБУ успішно уразила Ярославський НПЗ РФ і кораблі ФСБ у Криму: деталі

СБУ успішно уразила Ярославський НПЗ РФ і кораблі ФСБ у Криму: деталі

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Дата публікації: 6 серпня 2026 17:57
СБУ атакувала Ярославський НПЗ та кораблі ФСБ у Керчі
Горить НПЗ РФ внаслідок атаки БпЛА. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони уразила Ярославський нафтопереробний завод РФ та кораблі берегової охорони ФСБ у тимчасово окупованій Керчі. На одному з п'яти найбільших нафтопереробних підприємств Росії зафіксували вибухи, пожежі та пошкодження ключових об'єктів інфраструктури. Також пошкодження отримали два патрульні кораблі берегової охорони ФСБ РФ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення СБУ у четвер, 6 серпня.

СБУ атакувала один із найбільших НПЗ РФ та кораблі ФСБ у Керчі

Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони уразила нафтопереробний завод "Славнефть — ЯНОС" у російському Ярославлі, а також кораблі берегової охорони ФСБ РФ у тимчасово окупованій Керчі.

У СБУ повідомили, що Ярославський НПЗ розташований на відстані понад 700 кілометрів від державного кордону України. Це одне з п'яти найбільших підприємств нафтопереробної галузі РФ, потужність якого становить майже 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші стратегічно важливі нафтопродукти для центральних регіонів Росії та столичної агломерації.

За інформацією спецслужби, внаслідок атаки українських безпілотників на території заводу пролунало щонайменше шість вибухів. У чотирьох різних частинах підприємства виникли пожежі.

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За попередньою інформацією, пошкоджено чотири резервуари РВС-2000 із сирою нафтою, що спричинило її розлив. Два резервуари охопив вогонь. Крім того, пошкоджено ключові технологічні установки ЕЛОУ-1 та АВТ-3, на яких також виникли пожежі.

Окрім цього, українські безпілотники уразили територію порту в тимчасово окупованій Керчі. Унаслідок удару пошкодження отримали два патрульні кораблі проєкту 10410 "Світляк" берегової охорони ФСБ РФ — "Балаклава" та "Керч".

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Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що українські сили 6 серпня успішно уразили нафтопереробні заводи в глибокому тилу Росії та ворожі судна в акваторії Чорного моря. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що під удар потрапили НПЗ "Башнефть-Новойл" у Башкортостані, "Славнефть-Янос" у Ярославській області, а також кораблі й судна тіньового флоту РФ.

Новини.LIVE також писали, що у ніч на 6 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Славнефть-Янос" у Ярославлі — після вибухів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Через атаку влада перекрила виїзд із Ярославля в напрямку Москви, а губернатор області підтвердив наліт дронів. Це щонайменше сьомий випадок займання на території одного з найбільших НПЗ Росії від початку 2026 року.

СБУ НПЗ удари по РФ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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