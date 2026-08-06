У Ярославлі після атаки БПЛА палає НПЗ "Славнефть-ЯНОС"

Дим через сильну пожежу. Фото: російські ЗМІ

Один із п'яти найбільших нафтопереробних заводів Росії, "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі, знову опинився під ударом безпілотників у ніч на 6 серпня, спалахнувши внаслідок вибухів. Це вже щонайменше сьоме займання на території підприємства від початку 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані, які з'явилися у соцмережах та росЗМІ.

В Росії горить НПЗ в Ярославлі після дронової атаки

За даними геолокації, проведеної OSINT-дослідником видання ASTRA, один із осередків займання зафіксовано безпосередньо на промисловій території ПАТ "Славнефть-ЯНОС". Місцеві жителі поширили у мережі відеозаписи зі звуками вибухів і двома густими стовпами темного диму, хоча точне розташування другої пожежі наразі встановити не вдалося.

Дим в небі через масштабну пожежу. Фото: соцмережі

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив наліт дронів на обласний центр. Через загрозу та наслідки атаки місцева влада була змушена повністю перекрити автомобільний виїзд із Ярославля в напрямку Москви.

Масштабна пожежа після вибухів. Фото: соцмережі

Зазначене підприємство є ключовою виробничою потужністю компанії ПАТ "НГК "Славнефть", де 99,7% акцій на паритетних засадах утримують російські гіганти ПАТ "НК "Роснефть" та ПАТ "Газпром".

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Місце розташування заводу на карті. Фото: соцмережі

Ново-Ярославський НПЗ переробляє орієнтовно 15 мільйонів тонн сировини на рік і входить до п'ятірки найпотужніших підприємств галузі в РФ. Його асортимент охоплює автомобільний бензин і дизельне пальне стандарту Євро-5, авіагас, паливо для реактивних двигунів, широкий асортимент олив, мазут, бітуми, скраплені гази, ароматичні вуглеводні та парафіно-воскову продукцію.

Даний об'єкт регулярно стає ціллю для українських засобів ураження. Лише протягом 2026 року на заводі "Славнефть-ЯНОС" фіксували щонайменше шість пожеж після подібних інцидентів: 28 березня, 26 квітня, 8 травня, 22 травня, 6 липня та 16 липня.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у ранковий час вівторка, 4 серпня, масований наліт безпілотників на російські території спричинив масштабні загоряння на низці промислових та логістичних підприємств у кількох областях. У Сизрані спалахнув нафтопереробний завод разом зі складськими приміщеннями маркетплейса.

Своєю чергою, вже наступної ночі на 5 серпня ударні БпЛА атакували масштабний логістичний хаб компанії Wildberries у місті Алексин Тульської області. Розподільчий центр, загальна площа якого сягає 194 500 квадратних метрів, майже повністю вигорів.