У Ярославлі після атаки БПЛА палає НПЗ "Славнефть-ЯНОС"

У Ярославлі через атаку БпЛА масштабна пожежа на НПЗ та перекрито трасу
Один із п'яти найбільших нафтопереробних заводів Росії, "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі, знову опинився під ударом безпілотників у ніч на 6 серпня, спалахнувши внаслідок вибухів. Це вже щонайменше сьоме займання на території підприємства від початку 2026 року.
Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані, які з'явилися у соцмережах та росЗМІ.
В Росії горить НПЗ в Ярославлі після дронової атаки
За даними геолокації, проведеної OSINT-дослідником видання ASTRA, один із осередків займання зафіксовано безпосередньо на промисловій території ПАТ "Славнефть-ЯНОС". Місцеві жителі поширили у мережі відеозаписи зі звуками вибухів і двома густими стовпами темного диму, хоча точне розташування другої пожежі наразі встановити не вдалося.
Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив наліт дронів на обласний центр. Через загрозу та наслідки атаки місцева влада була змушена повністю перекрити автомобільний виїзд із Ярославля в напрямку Москви.
Зазначене підприємство є ключовою виробничою потужністю компанії ПАТ "НГК "Славнефть", де 99,7% акцій на паритетних засадах утримують російські гіганти ПАТ "НК "Роснефть" та ПАТ "Газпром".
Ново-Ярославський НПЗ переробляє орієнтовно 15 мільйонів тонн сировини на рік і входить до п'ятірки найпотужніших підприємств галузі в РФ. Його асортимент охоплює автомобільний бензин і дизельне пальне стандарту Євро-5, авіагас, паливо для реактивних двигунів, широкий асортимент олив, мазут, бітуми, скраплені гази, ароматичні вуглеводні та парафіно-воскову продукцію.
Даний об'єкт регулярно стає ціллю для українських засобів ураження. Лише протягом 2026 року на заводі "Славнефть-ЯНОС" фіксували щонайменше шість пожеж після подібних інцидентів: 28 березня, 26 квітня, 8 травня, 22 травня, 6 липня та 16 липня.
Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у ранковий час вівторка, 4 серпня, масований наліт безпілотників на російські території спричинив масштабні загоряння на низці промислових та логістичних підприємств у кількох областях. У Сизрані спалахнув нафтопереробний завод разом зі складськими приміщеннями маркетплейса.
Своєю чергою, вже наступної ночі на 5 серпня ударні БпЛА атакували масштабний логістичний хаб компанії Wildberries у місті Алексин Тульської області. Розподільчий центр, загальна площа якого сягає 194 500 квадратних метрів, майже повністю вигорів.