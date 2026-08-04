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Головна Новини дня Атака БпЛА в Росії: є загиблі, горять НПЗ та склади Wildberries

Атака БпЛА в Росії: є загиблі, горять НПЗ та склади Wildberries

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Дата публікації: 4 серпня 2026 08:18
Влучання БпЛА в Сизрані та Чехові: наслідки ранкової атаки в Росії
Пожежа на НПЗ у Сизрані. Фото: російські соцмережі

Масована атака безпілотників у Росії вранці у вівторок, 4 серпня,  призвела до пожеж на промислових та логістичних об'єктах у кількох регіонах. У Московській області через обстріли загинули п'ятеро людей, ще шестеро дістали поранення, а також спалахнув нафтопереробний завод у Сизрані та склади маркетплейса.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані з соцмереж, де росіяни публікували фото та відео прильотів. 

В Росії під атакою опинилися нові склади Wildberries та НПЗ

У декількох регіонах Російської Федерації вранці зафіксували наслідки масштабного нальоту дронів, який спричинив руйнування та людські жертви. За інформацією місцевого губернатора, найважча ситуація склалася в Московській області, де через атаки безпілотників загинули п'ятеро громадян, а ще шестеро отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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Листування у чаті спільноти про прильоти. Фото: скриншот

Одним із напрямків удару в Підмосков'ї стало місто Чехов, де безпілотні літальні апарати поцілили в складські приміщення компанії Wildberries. Очевидці подій розповсюджують у мережі відеозаписи наслідків дроновї атаки, на яких видно, як після прильотів по складах вогонь перекинувся на великі площі.

Чехов вайлдберіз
Видніється дим після влучання дрона по складах у Чехово. Фото: соцмережі

Одночасно з цим об'єктом під дроновим обстрілом опинився ще один складський комплекс Wildberries, розташований у селищі Червоний Бор Ленінградської області.

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Карта місця розташування хабу. Фото: скриншот

Окрім логістичної інфраструктури, руйнувань зазнав паливно-енергетичний сектор агресора. У Сизрані БпЛА атакували місцевий нафтопереробний завод, на території якого спалахнула масштабна пожежа, кадрами якої діляться місцеві Telegram-канали.

НПЗ Росія вибухи
Пожежа на НПЗ у Сизрані. Фото: соцмережі

Попередній подібний удар по цьому НПЗ було зафіксовано 12 липня.

Новини.LIVE писали раніше, що 3 серпня у Владімірській області сталася масштабна пожежа на великому сортувальному центрі компанії Wildberries у селі Хрястово. Цей комплекс виконує функцію ключового логістичного хабу, що забезпечує товарообіг між Москвою та іншими західними регіонами Росії.

Паралельно з цим, у Бєлгороді внаслідок атаки дронів зазнав ураження місцевий технологічний університет. За даними з відкритих джерел, на базі цього закладу велася розробка систем управління безпілотниками та здійснювалася спеціалізована підготовка операторів БпЛА. 

НПЗ дрони Росія Wildberries
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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