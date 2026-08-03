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Головна Новини дня Пожежа на складах Wildberries: горить хаб у Хрястово

Пожежа на складах Wildberries: горить хаб у Хрястово

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 08:41
Горить гігантський склад Wildberries у Хрястово після атаки дронів
Дим від пожежі на складі Wildberries. Фото: російські соцмережі

У Владімірській області Російської Федерації в ранок понеділка, 3 серпня, спалахнула масштабна пожежа на території величезного логістичного комплексу маркетплейсу Wildberries. Удар припав на об'єкт у селі Хрястово, який є однією з ключових ланок розподілу товарів між Москвою та іншими регіонами європейської частини Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на відео та фото соцмереж, які масово опублікували очевидці.

В Московській області горить склад Wilberries

Ще один склад російського маркетплейсу Wildberries охопила масштабна пожежа. Під удар дрона потрапив розподільчий центр площею понад 170 тисяч квадратних метрів. 

Пожежа на Вайлдберіз
Дим від влучання. Фото: соцмережі

Склад розташований у селі Хрястово, що у Владімірській області РФ. За словами свідків події, на території об'єкта після удару миттєво спалахнула сильна пожежа. Існує висока ймовірність, що полум'я дуже швидко пошириться на всю площу будівлі. Наразі точні наслідки та загальні масштаби руйнувань встановлюються.

Зазначений логістичний хаб відіграє стратегічну роль у функціонуванні російського маркетплейсу. Загальна площа приміщень сягає близько 172 тисяч квадратних метрів. Саме через цей центр компанія забезпечує перерозподіл усіх товарних потоків, що прямують між Московським регіоном, а також північними, центральними та північно-західними територіями європейської частини Росії.

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Новини.LIVE інформували, що у Бєлгороді після атаки безпілотників спалахнула пожежа в технологічному університеті, який, за повідомленнями російських джерел, використовувався для розробки систем керування БпЛА та підготовки відповідних фахівців.

Також 2 серпня неспокійно було і в центрі Москви: там у ресторані Balzi Rossi пролунав вибух, унаслідок якого загинули щонайменше п'ятеро людей, а ще кілька постраждалих наразі перебувають у тяжкому стані.

обстріли дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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