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Главная Новости дня Пожар на складах Wildberries: горит хаб в Хрястово

Пожар на складах Wildberries: горит хаб в Хрястово

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 08:41
Горят гигантские склады Wildberries в Хрястово после атаки дронов
Дым от пожара на складе Wildberries. Фото: российские соцсети

В Владимирской области Российской Федерации утром в понедельник, 3 августа, разразился масштабный пожар на территории огромного логистического комплекса маркетплейса Wildberries. Пожар охватил объект в селе Хрястово, который является одним из ключевых звеньев в системе распределения товаров между Москвой и другими регионами европейской части России.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на видео и фото из соцсетей, которые массово опубликовали очевидцы.

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В Московской области горит склад Wildberries

Еще один склад российского маркетплейса Wildberries охватил масштабный пожар. Под удар дрона попал распределительный центр площадью более 170 тысяч квадратных метров.

Пожежа на Вайлдберіз
Дым от удара. Фото: соцсети

Склад расположен в селе Хрястово, что в Владимирской области РФ. По словам свидетелей происшествия, на территории объекта после удара мгновенно вспыхнул сильный пожар. Существует высокая вероятность того, что пламя очень быстро распространится на всю площадь здания. В настоящее время устанавливаются точные последствия и общие масштабы разрушений.

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Указанный логистический хаб играет стратегическую роль в функционировании российского маркетплейса. Общая площадь помещений составляет около 172 тысяч квадратных метров. Именно через этот центр компания обеспечивает перераспределение всех товарных потоков, следующих между Московским регионом, а также северными, центральными и северо-западными территориями европейской части России.

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Новини.LIVE сообщали, что в Белгороде после атаки беспилотников вспыхнул пожар в технологическом университете, который, по сообщениям российских источников, использовался для разработки систем управления БПЛА и подготовки соответствующих специалистов.

Также 2 августа неспокойно было и в центре Москвы: там в ресторане Balzi Rossi прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, а еще несколько пострадавших в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

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обстрелы дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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