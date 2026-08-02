Вибух у Balzi Rossi в Москві: нові дані про жертв

Наслідки вибуху в ресторані Москви. Фото: Reuters

У центрі Москви стався вибух у ресторані Balzi Rossi, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей. Ще кілька постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

У Москві зросла кількість жертв вибуху в ресторані

Кількість загиблих через вибух у ресторані Balzi Rossi в центрі російської столиці зросла до п’яти осіб. За даними російських ЗМІ, двоє постраждалих померли у лікарні, а ще понад шість людей залишаються у тяжкому стані.

Раніше Національний антитерористичний комітет РФ повідомляв про трьох загиблих. Серед них — жінка, яка, за попередньою версією слідства, могла принести саморобний вибуховий пристрій, охоронець закладу та один із відвідувачів.

Слідство розглядає версію вибуху через пристрій у коробці

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про теракт. За попередніми даними, вибухівку могли заховати у коробці з нібито подарунком і привести в дію дистанційно.

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Водночас слідчі допускають, що жінка, яка принесла коробку до ресторану, могла не знати про її справжній вміст.

Наразі офіційна мета вибуху не повідомляється. Водночас російські ЗМІ та Telegram-канали припускають, що ціллю міг бути приватний захід, пов’язаний із днем народження командувача Повітряно-космічних сил РФ генерала Олександра Чайка.

Як можливий непрямий доказ цієї версії згадують напис "Олександр 55", який нібито був помічений на сцені ресторану. Утім, офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Новини.LIVE писали, що увечері 1 серпня в центрі Москви стався вибух у ресторані Balzi Rossi, який розташований на Кудрінській площі. Після інциденту в будівлі спалахнула пожежа, на місце прибули рятувальники, медики швидкої допомоги та правоохоронці.

Новини.LIVE інформували, що у межах 21-го пакета санкцій проти Росії Європейський Союз запровадив обмеження щодо помічника російського лідера Володимира Путіна — Володимира Мединського. Він неодноразово брав участь у переговорах як представник російської сторони.