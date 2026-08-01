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Головна Новини дня У ресторані Balzi Rossi в Москві стався вибух: 3 людини загинули, 21 постраждала

У ресторані Balzi Rossi в Москві стався вибух: 3 людини загинули, 21 постраждала

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 21:55
Вибух у ресторані Balzi Rossi в Москві: повідомляють про загиблих і постраждалих
Рятувальники Росії. Фото: рятувальна служба Росії

Увечері 1 серпня в центрі Москви стався потужний вибух у ресторані Balzi Rossi, розташованому на Кудрінській площі. Після вибуху в будівлі виникла пожежа, а до місця події прибули численні бригади швидкої допомоги, рятувальники та правоохоронці.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash, передає Новини.LIVE.

Що відомо про вибух у центрі Москви

Унаслідок вибуху загинули троє людей, ще 21 людина отримала поранення.  Пізніше російські Telegram-канали поширили попередню версію про те, що причиною вибуху міг стати витік газу. За даними Mash, до лікарень госпіталізували кількох постраждалих, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.

У ресторані Balzi Rossi в Москві стався вибух: 3 людини загинули, 21 постраждала - фото 1
Пост російського Telegram-каналу Baza. Фото: скриншот

Також, за інформацією Telegram-каналу "Осторожно, новости", після інциденту в районі Кудрінської площі перекрили рух транспорту. Крім того, було скасовано велофестиваль на Садовому кільці, офіційною причиною назвали "технічні обставини". Офіційного підтвердження причин вибуху та остаточної кількості загиблих і постраждалих станом на цей момент немає.

У ресторані Balzi Rossi в Москві стався вибух: 3 людини загинули, 21 постраждала - фото 2
Пост російського Telegram-каналу. Фото: скриншот

Російські ЗМІ також повідомляють, що в ресторані Balzi Rossi, де стався вибух, нібито святкували день народження генерала. Також біля закладу, за їхніми даними, були припарковані автомобілі з чорними військовими номерами та автобус Росгвардії. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Москва ресторани Росія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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