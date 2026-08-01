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Главная Новости дня В ресторане Balzi Rossi в Москве произошел взрыв: 3 человека погибли, 21 пострадал

В ресторане Balzi Rossi в Москве произошел взрыв: 3 человека погибли, 21 пострадал

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 21:55
Взрыв в ресторане Balzi Rossi в Москве: сообщается о погибших и пострадавших
Спасатели России. Фото: спасательная служба России

Вечером 1 августа в центре Москвы произошел мощный взрыв в ресторане Balzi Rossi, расположенном на Кудринской площади. После взрыва в здании возник пожар, а к месту происшествия прибыли многочисленные бригады скорой помощи, спасатели и правоохранители.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрыве в центре Москвы

В результате взрыва погибли три человека, еще 21 человек получил ранения. Позже российские Telegram-каналы распространили предварительную версию о том, что причиной взрыва могла стать утечка газа. По данным Mash, в больницы были госпитализированы несколько пострадавших, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

В ресторане Balzi Rossi в Москве произошел взрыв: 3 человека погибли, 21 пострадал - фото 1
Пост российского Telegram-канала Baza. Фото: скриншот

Также, по информации Telegram-канала "Осторожно, новости", после инцидента в районе Кудринской площади перекрыли движение транспорта. Кроме того, был отменен велофестиваль на Садовом кольце, официальной причиной назвали "технические обстоятельства". Официального подтверждения причин взрыва и окончательного числа погибших и пострадавших на данный момент нет.

В ресторане Balzi Rossi в Москве произошел взрыв: 3 человека погибли, 21 пострадал - фото 2
Пост российского Telegram-канала. Фото: скриншот

Российские СМИ также сообщают, что в ресторане Balzi Rossi, где произошел взрыв, якобы праздновали день рождения генерала. Также возле заведения, по их данным, были припаркованы автомобили с черными военными номерами и автобус Росгвардии. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Москва рестораны Россия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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