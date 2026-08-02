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Главная Новости дня Взрыв в ресторане в Москве: число жертв возросло до пяти

Взрыв в ресторане в Москве: число жертв возросло до пяти

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 15:34
Взрыв в «Бальци Росси» в Москве: новые данные о жертвах
Последствия взрыва в московском ресторане. Фото: Reuters

В центре Москвы произошел взрыв в ресторане Balzi Rossi, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек. Еще несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

В Москве возросло число жертв взрыва в ресторане

Число погибших в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi в центре российской столицы возросло до пяти человек. По данным российских СМИ, двое пострадавших скончались в больнице, а ещё более шести человек остаются в тяжелом состоянии.

Ранее Национальный антитеррористический комитет РФ сообщал о трех погибших. Среди них — женщина, которая, по предварительной версии следствия, могла принести самодельное взрывное устройство, охранник заведения и один из посетителей.

Следствие рассматривает версию взрыва из-за устройства в коробке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. По предварительным данным, взрывчатку могли спрятать в коробке с якобы подарком и привести в действие дистанционно.

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В то же время следователи допускают, что женщина, принесшая коробку в ресторан, могла не знать о её истинном содержимом.

Пока официальная цель взрыва не сообщается. В то же время российские СМИ и Telegram-каналы предполагают, что целью могло быть частное мероприятие, связанное с днем рождения командующего Воздушно-космическими силами РФ генерала Александра Чайки.

В качестве возможного косвенного доказательства этой версии упоминают надпись "Александр 55", которая якобы была замечена на сцене ресторана. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.

Новини.LIVE сообщали, что вечером 1 августа в центре Москвы произошел взрыв в ресторане Balzi Rossi, расположенном на Кудринской площади. После инцидента в здании вспыхнул пожар, на место прибыли спасатели, медики скорой помощи и правоохранители.

Новини.LIVE информировали, что в рамках 21-го пакета санкций против России Европейский союз ввел ограничения в отношении помощника российского лидера Владимира Путина — Владимира Мединского. Он неоднократно участвовал в переговорах в качестве представителя российской стороны.

взрыв Москва Россия
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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