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Главная Новости дня В Ярославле из-за атаки БпЛА произошел крупный пожар на НПЗ, трасса перекрыта

В Ярославле из-за атаки БпЛА произошел крупный пожар на НПЗ, трасса перекрыта

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 07:50
В Ярославле после атаки БпЛА горит НПЗ «Славнефть-ЯНОС»
Дым из-за сильного пожара. Фото: российские СМИ

Один из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле, вновь подвергся удару беспилотников в ночь на 6 августа и загорелся в результате взрывов. Это уже как минимум седьмой пожар на территории предприятия с начала 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные, появившиеся в соцсетях и российских СМИ.

В России горит НПЗ в Ярославле после атаки дронов

По данным геолокации, проведенной OSINT-исследователем издания ASTRA, один из очагов возгорания зафиксирован непосредственно на промышленной территории ПАО «Славнефть-ЯНОС». Местные жители распространили в сети видеозаписи со звуками взрывов и двумя густыми столбами тёмного дыма, хотя точное местоположение второго пожара пока установить не удалось.

НПЗ Росія вибухи
Дым в небе из-за масштабного пожара. Фото: соцсети

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил налет дронов на областной центр. Из-за угрозы и последствий атаки местные власти были вынуждены полностью перекрыть автомобильный выезд из Ярославля в направлении Москвы.

Ярославль НПЗ пожежа
Масштабный пожар после взрывов. Фото: соцсети

Указанное предприятие является ключевым производственным активом компании ПАО «НГК «Славнефть», где 99,7% акций на паритетных началах принадлежат российским гигантам ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром».

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Местоположение завода на карте. Фото: соцсети

Ново-Ярославский НПЗ перерабатывает ориентировочно 15 миллионов тонн сырья в год и входит в пятерку самых мощных предприятий отрасли в РФ. Его ассортимент включает автомобильный бензин и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиагас, топливо для реактивных двигателей, широкий ассортимент масел, мазут, битумы, сжиженные газы, ароматические углеводороды и парафино-восковую продукцию.

Данный объект регулярно становится мишенью для украинских средств поражения. Только в течение 2026 года на заводе «Славнефть-ЯНОС» было зафиксировано не менее шести пожаров после подобных инцидентов: 28 марта, 26 апреля, 8 мая, 22 мая, 6 июля и 16 июля.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, утром во вторник, 4 августа, массированный налет беспилотников на российскую территорию вызвал масштабные возгорания на ряде промышленных и логистических предприятий в нескольких областях. В Сизране загорелся нефтеперерабатывающий завод вместе со складскими помещениями маркетплейса.

В свою очередь, уже на следующую ночь, 5 августа, ударные БПЛА атаковали крупный логистический хаб компании Wildberries в городе Алексин Тульской области. Распределительный центр, общая площадь которого составляет 194 500 квадратных метров, почти полностью сгорел.

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Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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