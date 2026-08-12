Закриття Новоросійського порту вдарить по бюджету Росії

Пожежа на судні біля Новоросійського морського порту РФ. Фото: Reuters

Закриття Новоросійського порту може завдати додаткового удару по російській економіці. У разі суттєвого скорочення експорту зерна РФ ризикує втратити частину бюджетних надходжень. Водночас російський бюджет уже має значний дефіцит на тлі скорочення доходів від нафтогазового експорту.

Про це голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 12 серпня.

Як закриття Новоросійського порту може вплинути на РФ

За словами Андрія Новака, можливе скорочення зернового експорту стане для Росії додатковим фінансовим ударом. Це відбуватиметься на тлі попередніх ударів по нафтогазовій сфері, через які, за оцінкою економіста, російський експорт нафти й газу скоротився майже наполовину.

Новак наголосив, що зменшення зернових постачань означатиме ще одне джерело скорочення доходів російського бюджету.

"Це додатковий також дуже серйозний удар для російської економіки. Тому що через попередні ефективні удари по нафтогазовій сфері Росії, яка через ці удари майже наполовину скоротила свій експорт нафтогазовий, якщо вони ще суттєво скоротять свій зерновий експорт, це ще один величезний мінус доходів до російського бюджету. А російський бюджет і так вже тріщить по швах", — пояснив експерт.

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Окремо економіст звернув увагу на розмір дефіциту федерального бюджету РФ. За його оцінкою, за перше півріччя 2026 року він уже становив близько 8 трлн рублів, хоча на весь рік російська влада планувала дефіцит у 3,5 трлн рублів.

"Дефіцит бюджету Росії за перше півріччя вже, ну реальний дефіцит вже близько 8 трильйонів рублів, а вони для порівняння знову ж таки розраховували на весь рік 3,5 трильйони, а в них вже 8 трильйонів, ще тільки половина року", — зазначив Новак.

Водночас економіст додав, що фінансові проблеми Росії не обмежуються федеральним бюджетом. За його словами, значні дефіцити мають також регіональні бюджети, а російські компанії накопичують борги:

"Це прямий дефіцит федерального бюджету, плюс величезні дефіцити регіональних бюджетів Росії, плюс дефіцити чи борги російських компаній".

Таким чином, за оцінкою економіста, тривале скорочення роботи Новоросійського порту може стати для РФ ще одним фактором тиску на бюджет — на тлі вже наявних проблем із нафтогазовими доходами.

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