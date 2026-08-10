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Головна Новини дня Удари по НПЗ Росії: Жорін оцінив реальний ефект

Удари по НПЗ Росії: Жорін оцінив реальний ефект

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 09:30
Жорін пояснив, який реальний ефект мають удари по НПЗ Росії
Максим Жорін. Фото: УНІАН

Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін оцінив реальний ефект ударів по російських нафтопереробних заводах. За його словами, військові відчують наслідки в останню чергу.

Про це Максим Жорін ексклюзивно розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

Удари по НПЗ Росії

Жорін зазначив, що атаки на НПЗ має інформаційний вплив трохи більший, ніж практичний

"Хоча практичний, безумовно, є, і він відчутний. Але, як ми й дуже любимо, ми трохи в інтернеті про це говоримо більше і прикрашаємо це більше, ніж є воно насправді. Хоча це я не до того, щоб применшити результати. Просто хочу, щоб все розуміло, що ми інколи трохи самі собі накручуємо більше, ніж воно є", — каже він.

За його словами, якщо говорити про наслідки, то росіяни будуть насамперед обмежувати своє цивільне населення, а в останню чергу це буде стосуватися військових підрозділів, які приймають участь у бойових діях. 

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Водночас значний вплив мають удари не лише по НПЗ, а й по складах пального та паливозаправниках на оперативному рівні.

"І ось від цього наслідки ми відчуваємо і бачимо. Ми відчуваємо і бачимо, коли у противника на позиції не вистачає пального для того, щоб заправити звичайний генератор. Після чого він через відсутність пального і працюючого генератора не може зарядити батарею для БпЛА, а відповідно цей БпЛА вже не полетів по наших позиціях. Ось це прямі наслідки", — додав заступник командира 3-го армійського корпусу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на президента Володимира Зеленського, 6 серпня українські воїни завдали ударів по нафтопереробних підприємствах у Росії. Також вдалося уразити судна ворога в Чорному морі.

А 4 серпня дрони масовано атакували Росію. Зокрема, сталися пожежі на промислових та логістичних обʼєктах у кількох регіонах, зокрема спалахнув нафтопереробний завод у Сизрані.

НПЗ Росія Максим Жорін
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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