ГУР уразило Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ

Пожежа в результаті атаки ГУР на НПЗ у Росії. Фото: ГУР МОУ

У ніч проти 8 серпня оператори ГУР уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Операцію провели в межах deepstrike-операції на території РФ. Після атаки на підприємстві виникла пожежа.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Головного управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Бійці ГУР атакували Ільський НПЗ у Росії

У ГУР зазначили, що до операції були залучені оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України. За даними розвідки, вони в ніч на 8 серпня уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

У відомстві наголосили, що Ільський НПЗ забезпечує ресурсами війну Росії проти України. Внаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа.

У ГУР назвали проведену операцію черговою успішною операцією української розвідки та наголосили, що збройна боротьба триває.

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У ніч на 8 серпня 2026 року оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в межах deepstrike-операції на Росії уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Внаслідок атаки на НПЗ, що живить ресурсами злочинну війну Росії проти України, виникла пожежа", — повідомили у розвідці.

Скриншот повідомлення ГУР МОУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 8 серпня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, над промисловою зоною здійнявся густий чорний дим. Російська влада офіційно підтвердила лише атаку на одне з промислових підприємств, не назвавши його.

Новини.LIVE також писали, що 6 серпня 2026 року СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони уразила Ярославський НПЗ "Славнефть — ЯНОС" у Росії та два патрульні кораблі ФСБ РФ у тимчасово окупованій Керчі. На території нафтопереробного заводу пролунало щонайменше шість вибухів, після чого виникли пожежі та були пошкоджені ключові об’єкти інфраструктури.