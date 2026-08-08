ГУР нанесло удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае РФ

Пожар в результате атаки ГУР на НПЗ в России. Фото: ГУР МОУ

В ночь на 8 августа операторы ГУР нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России. Операция была проведена в рамках deepstrike на территории РФ. После атаки на предприятии возник пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Бойцы ГУР атаковали Ильский НПЗ в России

В ГУР отметили, что к операции были привлечены операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины. По данным разведки, в ночь на 8 августа они нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Ильский НПЗ обеспечивает ресурсами войну России против Украины. В результате атаки на предприятии возник пожар.

В ГУР назвали проведенную операцию очередной успешной операцией украинской разведки и подчеркнули, что вооруженная борьба продолжается.

Читайте также:

"Поражен Ильский НПЗ — специалисты ГУР провели очередную успешную операцию на территории России.

В ночь на 8 августа 2026 года операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины в рамках операции deepstrike на территории России нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. В результате атаки на НПЗ, снабжающий ресурсами преступную войну России против Украины, возник пожар", — сообщили в разведке.

Скриншот сообщения ГУР МОУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 8 августа беспилотники атаковали Сизранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. После удара на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, над промышленной зоной поднялся густой черный дым. Российские власти официально подтвердили лишь атаку на одно из промышленных предприятий, не назвав его.

Новини.LIVE также писали, что 6 августа 2026 года СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла удар по Ярославскому НПЗ "Славнефть — ЯНОС" в России и двум патрульным кораблям ФСБ РФ во временно оккупированной Керчи. На территории нефтеперерабатывающего завода прогремело как минимум шесть взрывов, после чего возникли пожары и были повреждены ключевые объекты инфраструктуры.