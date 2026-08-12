Зеленський розкрив подробиці Була операції щодо Новоросійська

Термінова новина

Була доповідь за результатами сьогоднішньої нашої операції щодо Новоросійська. Комбіноване застосування далекобійних санкцій нашою зброєю. Успішна операція. Вдячний воїнам за влучність і розробникам та виробникам нашої зброї за відчутне посилення українських засобів. Уперше в одній операції злагоджено спрацювали "Паляниця", "Пекло", "Барс" і "Довгий Нептун", а також дрони MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" та БЕК "Сарган" і "Мамай".

Серед результатів операції важливо відзначити ураження кораблів російського флоту, які ховалися в бухті Новоросійська. Зокрема, за перевіреними даними, фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", великий десантний корабель, корвет та інші судна. Є ураження й інших російських об’єктів, що працювали на фінансування війни. Цілком справедливо, що Україна відповідає на російську війну, і саме Росія може й мусить цю свою війну завершити.

Будемо спонукати Росію до миру також і подальшим застосуванням наших далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності. Сьогодні разом із міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ, командувачем СБС ЗСУ та представниками Служби безпеки України визначили пріоритети на найближчий час. Слава Україні!

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