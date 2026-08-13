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Главная Новости дня Силы обороны нанесли удар по РЛС "Небо-У" и складам РФ

Силы обороны нанесли удар по РЛС "Небо-У" и складам РФ

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 17:54
Силы обороны нанесли удар по РЛС «Небо-У» и складам РФ
РЛС "Небо-У". Фото: российские СМИ

 

В ночь на 13 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских войск на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины. Среди пораженных целей — радиолокационная станция "Небо-У" в Севастополе, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункт управления БПЛА и место сосредоточения личного состава.

О результатах ударов сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Новини.LIVE.

Какие объекты противника были поражены

В Севастополе была поражена российская радиолокационная станция "Небо-У".

Это дальнобойная трехкоординатная РЛС метрового диапазона, которую российские войска используют для обнаружения и сопровождения воздушных целей, в частности самолетов, крылатых и баллистических ракет.

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РЛС "Небо-У". Фото: Генштаб ВСУ

По данным Сил обороны, поражение "Небо-У" может снизить способность российских войск контролировать воздушное пространство и своевременно обнаруживать воздушные цели.

Также украинские военные нанесли удар по пункту управления беспилотниками в районе Мирного Запорожской области, складу горюче-смазочных материалов возле Довжанска Луганской области и складу боеприпасов в районе Нового Гая в Запорожской области.

Удары по логистике и личному составу

Кроме того, был поражен склад материально-технических средств в районе Каланчака Херсонской области и место сосредоточения личного состава российских войск в районе Бутирока Белгородской области РФ.

В Силах обороны отметили, что поражение таких объектов должно ослабить логистические возможности противника и снизить его способность накапливать и применять боеприпасы, технику и личный состав.

Степень повреждения отдельных объектов в настоящее время уточняется. В Силах обороны заявили, что работа по ключевым целям противника продолжается.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ходе удара по Новороссийску были поражены четыре российских военных корабля. По данным Генерального штаба ВСУ, среди поврежденных судов — два носителя крылатых ракет "Калибр", подводная лодка и еще один корабль Черноморского флота РФ.

Также Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский раскрыл подробности удара по кораблям Черноморского флота РФ в Новороссийске. Президент сообщил, что украинские силы поразили российские военные цели в районе Новороссийска, а последствия операции должны повлиять на боеспособность российского флота.

российские войска Крым ВСУ потери оккупантов Силы обороны Украины
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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