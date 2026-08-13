Сили оборони уразили РЛС "Небо-У" та склади РФ

РЛС "Небо-У". Фото: росЗМІ

У ніч проти 13 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ на території РФ та тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених цілей — радіолокаційна станція "Небо-У" в Севастополі, склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів, пункт управління БпЛА та місце зосередження особового складу.

Про результати ударів повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

Які об’єкти противника уразили

У Севастополі було уражено російську радіолокаційну станцію "Небо-У".

Це далекобійна трикоординатна РЛС метрового діапазону, яку російські війська використовують для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет.

РЛС "Небо-У". Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Сил оборони, ураження "Небо-У" може знизити спроможності російських військ контролювати повітряний простір і своєчасно виявляти повітряні цілі.

Читайте також:

Також українські військові уразили пункт управління безпілотниками в районі Мирного Запорізької області, склад пально-мастильних матеріалів біля Довжанська Луганської області та склад боєприпасів у районі Нового Гаю на Запоріжжі.

Удари по логістиці та особовому складу

Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів у районі Каланчака Херсонської області та місце зосередження особового складу російських військ у районі Бутирок Бєлгородської області РФ.

У Силах оборони зазначили, що ураження таких об’єктів має послабити логістичні можливості противника та знизити його спроможність накопичувати й застосовувати боєприпаси, техніку та особовий склад.

Ступінь пошкодження окремих об’єктів наразі уточнюється. У Силах оборони заявили, що робота по ключових цілях противника триває.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час удару по Новоросійську було уражено чотири російські військові кораблі. За даними Генерального штабу ЗСУ, серед пошкоджених суден — два носії крилатих ракет "Калібр", підводний човен та ще один корабель Чорноморського флоту РФ.

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський розкрив деталі удару по кораблях Чорноморського флоту РФ у Новоросійську. Президент повідомив, що українські сили уразили російські військові цілі в районі Новоросійська, а наслідки операції мають вплинути на спроможності російського флоту.