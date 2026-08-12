СБУ уразила три кораблі РФ та об'єкти бази у Новоросійську

Генштаб: у Новоросійську уражено чотири військові кораблі РФ
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Дата публікації: 12 серпня 2026 20:04
Атака на корабль. Фото; Армія Інформ
У ніч на 12 серпня Сили оборони України в межах спільної операції уразили військово-морську базу Росії в Новоросійську Краснодарського краю. Йдеться про два фрегати проєкту 11356 — "Адмирал Макаров" та "Адмирал Ессен", малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М", а також сторожовий корабель проєкту 22160 "Василий Быков".
Про це повідомляє Генштаб, передає Новини.LIVE.
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