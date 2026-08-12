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Генштаб: в Новороссийске поражены четыре военных корабля РФ

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 20:04
СБУ нанесла удар по трем кораблям РФ и объектам базы в Новороссийске
Атака на корабль. Фото: Армия Информ

В ночь на 12 августа Силы обороны Украины в рамках совместной операции нанесли удар по военно-морской базе России в Новороссийске Краснодарского края. Речь идет о двух фрегатах проекта 11356 — "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", а также сторожевой корабль проекта 22160 "Василий Быков".

Об этом сообщает Генштаб, передает Новини.LIVE.

Какие российские корабли были поражены в Новороссийске

В Генштабе отметили, что информация о последствиях атаки в настоящее время уточняется. В то же время Служба безопасности Украины сообщила подробности спецоперации. По данным СБУ, кроме трех кораблей, которые она подтвердила как пораженные, украинские силы нанесли удары по ряду важных объектов на территории военно-морской базы и портовой инфраструктуры.

Генштаб: в Новороссийске поражены четыре военных корабля РФ - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

В частности, под ударом также оказалась РЛС 30Н6Е, входящая в состав российской системы С-300, и мобильная огневая группа на пирсе №2 порта Новороссийска. Помимо военных объектов, украинские силы поразили портал туннеля нефтебазы "Грушова" терминала "Шесхарис", а также инфраструктуру причалов № 3, № 6 и № 7.

По информации СБУ, к масштабной операции были привлечены Служба безопасности Украины, Генеральный штаб ВСУ, ГУР МО, ГПСУ, ВМС ВСУ и другие подразделения Сил обороны. Для поражения целей были использованы украинские беспилотники, реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и ударные системы с морских платформ.

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Военно-морская база Новороссийска является одним из ключевых объектов Черноморского флота РФ. Россия переместила сюда значительную часть своих кораблей после успешных операций Сил обороны, из-за которых оккупанты лишились возможности безопасно базировать значительную часть флота во временно оккупированном Крыму.

В СБУ подчеркнули, что поражение Новороссийской базы имеет стратегическое значение, поскольку ослабляет возможности России контролировать Чёрное море и использовать военный флот для продолжения войны против Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 августа Силы обороны Украины нанесли удар по нефтехимическому комбинату "Тобольскнефтехим" в Тобольске Тюменской области РФ. В результате атаки подтверждено поражение центральной газофракционирующей установки предприятия.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 10 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских оккупационных войск. В частности, в Нижнекамске в Татарстане был поражен нефтеперерабатывающий завод "Танеко".

СБУ ВСУ корабль Генштаб ВСУ Силы обороны Украины
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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