Мадяр заявив про ураження 240 енергооб’єктів РФ на окупованих територіях

Роберт "Мадяр" Бровді. Фото: МАДЯР/Facebook

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про результати операції "Кримський рубильник off", спрямованої на ураження енергетичної інфраструктури російських військ на окупованих територіях. За його словами, з 1 липня до 13 серпня українські підрозділи результативно відпрацювали по 240 енергетичних об’єктах, серед яких електропідстанції та інші енерговузли.

Про це Роберт Бровді повідомив у своєму Telegram, передає Новини.LIVE.

"Мадяр" розповів про результати операції

За словами командувача Сил безпілотних систем, у межах операції українські військові уразили десятки енергетичних вузлів на окупованих територіях півдня та сходу України.

Бровді зазначив, що серед об'єктів, які були атаковані, — електропідстанції та інші елементи енергетичної інфраструктури. За його словами, загалом за період операції результативно відпрацювали по 240 енерговузлах, а 29 із них були додатково уражені в останній період.

Окремо командувач СБС заявив про ураження енергетичних об'єктів у тимчасово окупованих районах Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також у Криму.

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Серед згаданих ним об'єктів — енергетична інфраструктура в районах Севастополя, Бердянська, Маріуполя, Приморська, Андріївки, Сватового, Михайлівки та інших населених пунктів.

До операції, за словами Бровді, долучалися різні підрозділи Сил безпілотних систем, зокрема "Птахи Мадяра", "Рарог", "Яструби", "К-2", "Nemesis" та інші формування.

Бровді пояснив, що удари по енергетичній інфраструктурі мають впливати не лише на енергопостачання окупованих територій, а й на функціонування російської військової інфраструктури.

Зокрема, він заявив, що знеструмлення окремих об'єктів може порушувати роботу стаціонарних радарів та інших елементів протиповітряної оборони російських військ.

Допис Роберта Бровді. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що у ніч на 13 серпня Сили оборони України атакували низку військових об’єктів російських військ у РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Під удар потрапили, зокрема, радіолокаційна станція "Небо-У" у Севастополі, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, пункт управління безпілотниками та місце скупчення російських військових.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про результативну операцію українських сил у Новоросійську. За його словами, унаслідок комбінованого удару українськими засобами уражено російські військові кораблі, що перебували в бухті. Глава держави додав, що Україна й надалі застосовуватиме далекобійне озброєння, щоб посилювати тиск на Росію та наближати її до миру.