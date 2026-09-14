СБУ предупредила об ответственности за участие в фальшивых выборах РФ на ВОТ

СБУ призвала украинцев на ВОТ не участвовать в псевдовыборах РФ
Служба безопасности Украины призвала жителей временно оккупированных территорий не принимать участие в незаконных "выборах", которые Россия планирует провести 18–20 сентября. В спецслужбе подчеркнули, что Кремль пытается использовать псевдоголосование для легитимизации оккупационной власти.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Зачем Россия проводит псевдовыборы
В СБУ отметили, что оккупационные администрации под руководством кураторов из Москвы в очередной раз планируют привлечь жителей временно оккупированных территорий к незаконному голосованию.
По данным спецслужбы, таким образом Россия стремится создать видимость поддержки оккупационного режима и легитимизировать деятельность подконтрольных Кремлю политических сил на захваченных украинских территориях.
В СБУ напомнили, что во время предыдущих псевдореферендумов и псевдовыборов россияне привлекали местных жителей к работе в незаконных "избирательных комиссиях" и агитационных группах.
Силовики подчеркнули, что участие в организации и проведении таких мероприятий является уголовным правонарушением. В частности, ответственность предусмотрена частью 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.
Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о попытках России усилить мобилизацию жителей оккупированного Крыма. Рефат Чубаров заявил, что оккупанты стремятся пополнять армию местным населением и отправлять его на войну против Украины. Особое давление оказывают на крымских татар.
Также Новини.LIVE писал о земельных паях украинцев на временно оккупированных территориях. Юристы объяснили, что российские решения об изъятии или переоформлении такой земли не лишают владельца законных прав по украинскому законодательству.