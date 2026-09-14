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Главная Новости дня СБУ призвала украинцев на ВОТ не участвовать в псевдовыборах РФ

СБУ призвала украинцев на ВОТ не участвовать в псевдовыборах РФ

Ua ru
14 сентября 2026 15:02
СБУ предупредила об ответственности за участие в фальшивых выборах РФ на ВОТ
Выборы в России. Фото: российские СМИ

Служба безопасности Украины призвала жителей временно оккупированных территорий не принимать участие в незаконных "выборах", которые Россия планирует провести 18–20 сентября. В спецслужбе подчеркнули, что Кремль пытается использовать псевдоголосование для легитимизации оккупационной власти.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Выборы в России
Сотрудник СБУ. Фото: СБУ

Зачем Россия проводит псевдовыборы

В СБУ отметили, что оккупационные администрации под руководством кураторов из Москвы в очередной раз планируют привлечь жителей временно оккупированных территорий к незаконному голосованию.

По данным спецслужбы, таким образом Россия стремится создать видимость поддержки оккупационного режима и легитимизировать деятельность подконтрольных Кремлю политических сил на захваченных украинских территориях.

В СБУ напомнили, что во время предыдущих псевдореферендумов и псевдовыборов россияне привлекали местных жителей к работе в незаконных "избирательных комиссиях" и агитационных группах.

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Силовики подчеркнули, что участие в организации и проведении таких мероприятий является уголовным правонарушением. В частности, ответственность предусмотрена частью 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о попытках России усилить мобилизацию жителей оккупированного Крыма. Рефат Чубаров заявил, что оккупанты стремятся пополнять армию местным населением и отправлять его на войну против Украины. Особое давление оказывают на крымских татар.

Также Новини.LIVE писал о земельных паях украинцев на временно оккупированных территориях. Юристы объяснили, что российские решения об изъятии или переоформлении такой земли не лишают владельца законных прав по украинскому законодательству.

СБУ выборы украинцы оккупация война в Украине Россия
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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