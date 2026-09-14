СБУ предупредила об ответственности за участие в фальшивых выборах РФ на ВОТ

Выборы в России. Фото: российские СМИ

Служба безопасности Украины призвала жителей временно оккупированных территорий не принимать участие в незаконных "выборах", которые Россия планирует провести 18–20 сентября. В спецслужбе подчеркнули, что Кремль пытается использовать псевдоголосование для легитимизации оккупационной власти.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Сотрудник СБУ. Фото: СБУ

Зачем Россия проводит псевдовыборы

В СБУ отметили, что оккупационные администрации под руководством кураторов из Москвы в очередной раз планируют привлечь жителей временно оккупированных территорий к незаконному голосованию.

По данным спецслужбы, таким образом Россия стремится создать видимость поддержки оккупационного режима и легитимизировать деятельность подконтрольных Кремлю политических сил на захваченных украинских территориях.

В СБУ напомнили, что во время предыдущих псевдореферендумов и псевдовыборов россияне привлекали местных жителей к работе в незаконных "избирательных комиссиях" и агитационных группах.

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Силовики подчеркнули, что участие в организации и проведении таких мероприятий является уголовным правонарушением. В частности, ответственность предусмотрена частью 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о попытках России усилить мобилизацию жителей оккупированного Крыма. Рефат Чубаров заявил, что оккупанты стремятся пополнять армию местным населением и отправлять его на войну против Украины. Особое давление оказывают на крымских татар.

Также Новини.LIVE писал о земельных паях украинцев на временно оккупированных территориях. Юристы объяснили, что российские решения об изъятии или переоформлении такой земли не лишают владельца законных прав по украинскому законодательству.