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Головна Новини дня РФ намагається мобілізувати жителів Криму: подробиці від Барієва

РФ намагається мобілізувати жителів Криму: подробиці від Барієва

Ua ru
14 вересня 2026 04:50
Жителів Криму намагаються мобілізувати до армії РФ
Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв. Фото: Кримськотатарський Ресурсний Центр

У північній частині тимчасово окупованого Криму вже було понад десять випадків, коли жителям намагалися вручити повістки, аби надалі мобілізувати цих людей до армії Російської Федерації (РФ). Серед тих, кого хотіли призвати до російського війська, є кримські татари. Деякі з тих, хто ледь не став частиною окупаційної армії, намагаються виїхати за межі Криму.

Про це з посиланням на Кримський ресурсний центр передає Новини.LIVE.

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Мобілізація у Криму 

"Питання в тому, що дійсно на території Північного Криму нам відомо про трохи більше десятка випадків, коли вже намагаються давати повістки для мобілізації", — зазначив у коментарі телеканалу ATP голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру та член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. 

Якщо людину, якій загарбники вручили повістку, ще не оголосили в розшук, важливо діяти оперативно, адже тим, хто перебуває в розшуку, можуть суттєво обмежити можливості для виїзду.

Раніше Кримськотатарський Ресурсний Центр запустив кампанію "Могилізація". Жителям Криму пояснюють, що робити, якщо отримав повістку, як уникнути мобілізації, зривати мобілізаційні заходи та виїхати за межі півострова.

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Як повідомляв Новини.LIVE з посиланням на OSINT-дослідники каналу "КіберБорошно", росіяни розгортають інфраструктуру для морських дронів на кримському узбережжі озера Донузлав. Біля Новоозерного зафіксували появу спеціальних елінгів. Там можуть перед застосуванням випробовувати російських безекіпажних катерів.

Також Новини.LIVE писав, що американське космічне агентство NASA під сонячного затемнення в ніч проти 12 серпня у прямому ефірі показала карту зі спотвореними кордонами України. Крим там був позначений як частина РФ. Така подача картографічних даних повністю суперечить міжнародно визнаним кордонам української держави.

Крим мобілізація повістки окупація армія РФ
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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