Скандал з картою NASA: Крим відокремили від України в прямому ефірі

Сонячне затемнення 12 серпня. Фото: REUTERS/Francisco Ubilla

Американське космічне агентство NASA натрапило на шквал критику та скандалу через трансляцію сонячного затемнення, яке жителі кількох країн могли спостерігати 12 серпня. У кадрах прямого ефіру графічна карта містила спотворені кордони України: так окупований росіянами Кримський півострів був візуально відокремлений від її території та позначений як частина Російської Федерації, що суперечить нормам міжнародного права.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

NASA показала на карті Крим як частину РФ

У мережі звернули увагу на картографічні матеріали у прямому ефірі, на яких Кримський півострів зобразили як частину Російської Федерації. На оприлюднених кадрах українські кордони були викривлені: український півострів візуально відокремили від решти території України та позначили таким чином, ніби він належить Росії. Така подача картографічних даних повністю суперечить міжнародно визнаним кордонам української держави.

Карта під час трансляції. Фото: скриншот

Саме астрономічне явище виникло 12 серпня, коли мешканці багатьох країн планети мали можливість спостерігати за сонячним затемненням. Найкращі умови для спостереження повного затемнення відкривалися в Ісландії, Гренландії, Іспанії, Португалії, а також у північній частині Росії. Натомість мешканці України мали змогу бачити це космічне явище лише частково.

Тим часом ЗСУ продовжують атакувати російські військові об'єкти на території Криму, який вони окупували.

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Так, як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України у ніч проти 9 серпня завдали серії влучних ударів по ворожих позиціях на півдні РФ та в тимчасово окупованому Криму. Головними цілями цієї операції стали радіолокаційні станції, а також системи протиповітряної оборони: зенітні ракетні комплекси С-400, "Панцир" і "Тор".

Також високу ефективність під час ліквідації ворожої техніки на Кримському півострові продемонстрували вітчизняні ударні морські платформи Magura. Завдяки їхньому успішному застосуванню українським військовим вдалося точно уразити російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", а також спеціальний військовий кран окупантів.