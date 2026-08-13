Скандал с картой NASA: Крым отделили от Украины в прямом эфире

Солнечное затмение 12 августа. Фото: REUTERS/Francisco Ubilla

Американское космическое агентство NASA подверглось шквалу критики и скандалу из-за трансляции солнечного затмения, которое жители нескольких стран могли наблюдать 12 августа. В кадрах прямого эфира на графической карте были искажены границы Украины: так, оккупированный россиянами Крымский полуостров был визуально отделен от ее территории и обозначен как часть Российской Федерации, что противоречит нормам международного права.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

NASA показала на карте Крым как часть РФ

В сети обратили внимание на картографические материалы в прямом эфире, на которых Крымский полуостров изобразили как часть Российской Федерации. На обнародованных кадрах границы Украины были искажены: украинский полуостров визуально отделили от остальной территории Украины и обозначили так, будто он принадлежит России. Такая подача картографических данных полностью противоречит международно признанным границам украинского государства.

Карта во время трансляции. Фото: скриншот

Само астрономическое явление произошло 12 августа, когда жители многих стран мира имели возможность наблюдать за солнечным затмением. Наилучшие условия для наблюдения полного затмения сложились в Исландии, Гренландии, Испании, Португалии, а также в северной части России. Жители Украины же могли увидеть это космическое явление лишь частично.

Тем временем ВСУ продолжают наносить удары по российским военным объектам на территории оккупированного ими Крыма.

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Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины в ночь на 9 августа нанесли серию точных ударов по вражеским позициям на юге РФ и во временно оккупированном Крыму. Главными целями этой операции стали радиолокационные станции, а также системы противовоздушной обороны: зенитные ракетные комплексы С-400, «Панцирь» и «Тор».

Также высокую эффективность при уничтожении вражеской техники на Крымском полуострове продемонстрировали отечественные ударные морские платформы Magura. Благодаря их успешному применению украинским военным удалось точно поразить российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», а также специальный военный кран оккупантов.