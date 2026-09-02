Нові бази окупантів у Криму: де Росія ховає свої морські дрони

Порт в окупованому Криму. Фото: росЗМІ

Збройні сили Росії активно розгортають інфраструктуру для морських дронів на кримському узбережжі озера Донузлав. Нові супутникові знімки біля Новоозерного зафіксували появу спеціальних елінгів. Експерти припускають, що там можуть проходити випробування російських безекіпажних катерів перед їх застосуванням.

Про це повідомили OSINT-дослідники каналу "КіберБорошно", передає Новини.LIVE.

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Росія розбудовує базу морських дронів в Криму

Аналіз супутникових знімків тимчасово окупованого Криму виявив нову військову активність РФ. Росіяни облаштовують бази для морських безпілотних апаратів. Роботи розгорнулися на узбережжі озера Донузлав, неподалік від населеного пункту Новоозерне, де з’явилися спеціалізовані будівлі для обслуговування роботизованих швидкісних човнів без екіпажу.

Місця розташування нових баз. Фото: "КіберБорошно"

Дослідники зазначають, що виявлені об'єкти призначаються безпосередньо для зберігання, а також можливого ремонту російських безекіпажних катерів.

"На березі озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму, поблизу н.п. Новоозерне, росіяни побудували елінги, імовірно призначені для зберігання БЕКів", — йдеться у повідомленні дослідників.

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Повідомлення про виявлені бази. Фото: "КіберБорошно"

Попри активне будівництво відповідної інфраструктури, російська армія поки що не задіює власні надводні дрони для виконання реальних бойових операцій. Проте експерти переконані, що поява таких укриттів не є випадковою.

Ймовірно, наразі окупанти зосередилися на етапі випробувань цих роботизованих засобів, тому паралельно створюють необхідну матеріальну базу для їх майбутнього масового розгортання у війні.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українські сили успішно відпрацювали по військових об'єктах ворога 22 серпня та в ніч проти 23 серпня. Удари накрили цілі відразу в кількох куточках окупованого Криму, зокрема під удар потрапила база, де росіяни тримали безпілотні катери.

Авіаексперт Валерій Романенко зазначив, що за одну добу загарбники здатні запускати понад сотню реактивних дронів по наших містах, проте мобільні групи та засоби ППО навчилися успішно знищувати цю загрозу.

Нардеп Мар'ян Заблоцький повідомив, що проти швидкісних реактивних "Шахедів" знайшли перевірене й доступне за ціною рішення. Американські партнери вже оплатили виробництво перших зразків, і якщо задум спрацює, то нова система почне полювання за ворожими дронами вже за пару тижнів.