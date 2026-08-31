Україна знайшла спосіб протидії реактивним Шахедам

Мобільна вогнева група. Фото: Патрульна поліція

Народний депутат Мар’ян Заблоцький заявив, що Україні вдалося знайти апробовану та відносно недорогу концепцію протидії реактивним "Шахедам". За його словами, американські донори вже виділили кошти на створення перших зразків, адаптованих до українських умов. Якщо все піде за планом, нові засоби можуть почати збивати такі дрони вже за кілька тижнів.

Про це Мар’ян Заблоцький повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Як Україна планує протидіяти реактивним "Шахедам"

За словами Заблоцького, розробникам вдалося знайти концепцію засобів протидії реактивним безпілотникам, яка вже була апробована та може бути відносно недорогою.

Для створення перших зразків вдалося залучити фінансування американських донорів. Нові рішення мають адаптувати під українські умови та конкретні завдання.

Водночас депутат поки не розкриває деталей розробки, аби не зашкодити роботі.

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Він також заявив, що швидко профінансувати нестандартні оборонні рішення коштом державного бюджету наразі складно через бюрократію та чинну систему контролю.

За словами Заблоцького, посадовці можуть уникати фінансування нетипових рішень через ризики відповідальності, навіть якщо такі розробки потенційно можуть швидко дати результат. Саме тому зараз, за його словами, доводиться шукати іноземних донорів для фінансування необхідних Україні оборонних розробок.

Як писали Новини.LIVE, Україна вже випробувала чотири потенційні перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні "Шахеди". За словами міністра оборони Євгенія Хмари, усі розробки пройшли польові випробування. Наступним кроком стане їхнє вдосконалення та масштабування виробництва до тисяч одиниць.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Росія масовано атакує Україну "Шахедами", щоб створити для своїх виборців картинку нібито успіхів перед виборами до Держдуми. За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, на фронті росіяни не мають значних перемог, тому продовжують терор цивільного населення. Водночас Сили оборони працюють над модернізацією протиповітряного захисту та новими способами протидії дроновим атакам.