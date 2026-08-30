Україна має чотири перехоплювачі реактивних "шахедів"

Євгеній Хмара. Фото: СБУ

Україна вже має чотири потенційні перехоплювачі, які можуть бути використані для знищення російських реактивних "шахедів". Усі розробки вже пройшли польові випробування. Українські фахівці продовжують працювати над засобами протидії новому типу російських ударних безпілотників.

Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Україна випробовує перехоплювачі для реактивних БпЛА

За словами Хмари, українські фахівці продовжують працювати над засобами протидії новому типу російських ударних безпілотників. Наступним етапом має стати вдосконалення вже наявних рішень та їхнє масштабування.

"Триває пошук протидії реактивним безпілотникам. Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати реактивні "шахеди". По них уже проведені польові випробування. Завдання — максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до тисяч одиниць", — сказав він.

Хмара наголосив, що основне завдання зараз полягає у максимально швидкому доведенні перехоплювачів до необхідного рівня та запуску їхнього масового виробництва. Це має посилити можливості України протидіяти реактивним безпілотникам РФ.

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Як повідомляли Новини.LIVE, дефіцит фінансування оборони України становить близько 27 млрд доларів. Міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що у відомстві вже визначили можливі шляхи залучення необхідних коштів.

Як повідомляли Новини.LIVE, Євгеній Хмара 23 серпня зустрівся із сенатором США Річардом Блюменталем. Під час переговорів сторони обговорили подальшу співпрацю та підтримку України. Хмара наголосив, що Україна готова ділитися з міжнародними партнерами власним досвідом, набутим під час повномасштабної війни.