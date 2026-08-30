Євгеній Хмара назвав способи покриття дефіциту у 27 млрд доларів

Міністр оборони України Євгеній Хмара. Фото: Міноборони/Facebook

Дефіцит фінансування оборони України становить 27 млрд доларів. У Міністерстві оборони вже визначили можливі шляхи залучення необхідних коштів. Серед них — дострокове отримання частини європейського кредиту та збільшення внесків від країн-партнерів.

Про це міністр оборони України Євгеній Хмара розповів журналістам, інформує Новини.LIVE.

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Хмара про спосіб закрити дефіцит у 27 млрд

За словами Євгенія Хмари, Міноборони вже опрацьовує варіанти, які можуть допомогти покрити дефіцит фінансування оборони. Один із них полягає у наближенні частини європейського кредиту, передбаченої на наступний рік, щоб отримати ці кошти раніше.

Інший напрям передбачає роботу з країнами-партнерами. Йдеться про держави, які ще не долучилися до відповідної фінансової рамки, а також про країни, які можуть збільшити свої внески.

Пояснюючи, над якими механізмами працює Міністерство оборони, Хмара окреслив два основні напрями:

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"Існує дефіцит фінансування оборони у $27 млрд, щодо якого міністерство вже має варіанти вирішення. Перший напрям — наблизити частину європейського кредиту, передбачену на наступний рік. Інший напрям — робота з країнами, які ще не долучилися до цієї фінансової рамки або можуть збільшити внески".

Міністр також зазначив, що під час переговорів із партнерами Україна планує представляти конкретний план використання залучених коштів. У ньому йтиметься про завдання, які стоять перед Силами оборони, необхідні для їх виконання проєкти, очікувані результати та строки їх реалізації.

Новини.LIVE інформували, що Європейський Союз шукає рішення для покриття дефіциту фінансування оборони України. Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова підтвердила, що партнери вже обговорюють можливі варіанти допомоги. Конкретний механізм залучення коштів поки не розголошують.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський заявив, що дефіцит фінансування оборони України становить 27 млрд доларів. За його словами, частина коштів, передбачених на кінець 2026 року, вже використана Міноборони. Президент закликав шукати додаткове фінансування, зокрема за рахунок заморожених російських активів.