Як допоможе ЄС покрити дефіцит Міноборони: коментар Матернової

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Фото: УНІАН

Європейський Союз шукає способи допомогти Україні покрити нестачу коштів у оборонному бюджеті, яка становить 27 мільярдів доларів або 23,5 мільярда євро. За словами пані посла Євросоюзу в Україні Катаріни Матернової, партнери вже напрацьовують рішення для закриття фінансової діри у 23,5 мільярда євро та продовжуватимуть підтримку Києва.

Про це Катаріна Матернова відповіла ексклюзивно для журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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ЄС знає про проблему бюджетного дефіциту і шукає рішення

Позицію європейської сторони щодо цього фінансового виклику озвучила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець. Дипломатка наголосила, що Європейський Союз не припиняв підтримувати Україну й надалі шукатиме шляхи для надання необхідної допомоги.

"Завжди непросто, коли надходять новини, на які ви не розраховували. Але зараз ми будемо обговорювати та шукати рішення, як допомогти. Йдеться про 23,5 мільярда євро, що відповідає 27 мільярдам доларів, про які говорили вчора. Тож ми шукатимемо рішення. Я не можу сказати вам, яким буде рішення", — зазначила Матернова.

Наразі конкретні механізми залучення коштів не розголошуються у структурах Євросоюзу, проте європейські інституції вже розпочали консультації щодо можливих джерел наповнення оборонного бюджету України.

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Новини.LIVE раніше повідомляли, що дефіцит держбюджету наразі сягає 27 млрд доларів. Глава держави Володимир Зеленський казав, що для його покриття слід спрямувати заморожені активи РФ. Брак коштів виник через специфіку розподілу витрат, оскільки Міноборони вже вичерпало ресурси, закладені на кінець 2026 року.

Водночас Єврокомісія погодила виділення нового пакета військової допомоги на 6,1 млрд євро для посилення української оборони. Цей транш піде на придбання засобів ППО і ПРО, ракет, артилерійських снарядів та радіолокаційних станцій. Такий крок став прямою відповіддю Брюсселя на активізацію ворожих ударів балістикою та дронами-камікадзе.