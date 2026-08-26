Как ЕС поможет покрыть дефицит Минобороны: комментарий Матерновой

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Фото: УНИАН

Европейский Союз ищет способы помочь Украине покрыть дефицит средств в оборонном бюджете, который составляет 27 миллиардов долларов или 23,5 миллиарда евро. По словам посла Евросоюза в Украине Катарины Матерновой, партнеры уже разрабатывают решения для устранения финансовой дыры в размере 23,5 миллиарда евро и будут продолжать поддерживать Киев.

Об этом Катарина Матернова рассказала в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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ЕС знает о проблеме бюджетного дефицита и ищет решение

Позицию европейской стороны относительно этого финансового вызова озвучила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, отвечая на вопросы журналистки «Новости.LIVE» Галины Остаповец. Дипломатка подчеркнула, что Европейский Союз не прекращал поддерживать Украину и будет и впредь искать пути для оказания необходимой помощи.

"Всегда непросто, когда поступают новости, на которые вы не рассчитывали. Но сейчас мы будем обсуждать и искать решения, как помочь. Речь идет о 23,5 миллиардах евро, что соответствует 27 миллиардам долларов, о которых говорили вчера. Поэтому мы будем искать решение. Я не могу сказать вам, каким будет решение", — отметила Матернова.

На данный момент конкретные механизмы привлечения средств не разглашаются в структурах Евросоюза, однако европейские институты уже начали консультации относительно возможных источников пополнения оборонного бюджета Украины.

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Новини.LIVE ранее сообщали, что дефицит госбюджета в настоящее время достигает 27 млрд долларов. Глава государства Владимир Зеленский заявлял, что для его покрытия следует направить замороженные активы РФ. Нехватка средств возникла из-за специфики распределения расходов, поскольку Минобороны уже исчерпало ресурсы, заложенные на конец 2026 года.

В то же время Еврокомиссия одобрила выделение нового пакета военной помощи на 6,1 млрд евро для укрепления украинной обороны. Этот транш пойдет на приобретение средств ПВО и ПРО, ракет, артиллерийских снарядов и радиолокационных станций. Такой шаг стал прямым ответом Брюсселя на активизацию вражеских ударов с использованием баллистических ракет и дронов-камикадзе.