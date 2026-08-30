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Главная Новости дня Есть варианты решения: Хмара о дефиците финансирования обороны в 27 млрд

Есть варианты решения: Хмара о дефиците финансирования обороны в 27 млрд

Ua ru
30 августа 2026 16:25
Евгений Хмара перечислил способы покрытия дефицита в 27 млрд долларов
Министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: Минобороны/Facebook

Дефицит финансирования обороны Украины составляет 27 млрд долларов. В Министерстве обороны уже определили возможные пути привлечения необходимых средств. Среди них — досрочное получение части европейского кредита и увеличение взносов от стран-партнеров.

Об этом министр обороны Украины Евгений Хмара рассказал журналистам, сообщает Новини.LIVE.

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Хмара о способах покрытия дефицита в 27 млрд

По словам Евгения Хмары, Минобороны уже прорабатывает варианты, которые могут помочь покрыть дефицит финансирования обороны. Один из них заключается в досрочном получении части европейского кредита, предусмотренного на следующий год, чтобы получить эти средства раньше.

Другое направление предусматривает работу со странами-партнерами. Речь идет о государствах, которые еще не присоединились к соответствующей финансовой рамочной программе, а также о странах, которые могут увеличить свои взносы.

Объясняя, над какими механизмами работает Министерство обороны, Хмара обозначил два основных направления:

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"Существует дефицит финансирования обороны в размере 27 млрд долларов, в отношении которого у министерства уже есть варианты решения. Первое направление — досрочное получение части европейского кредита, предусмотренного на следующий год. Другое направление — работа со странами, которые еще не присоединились к этой финансовой рамке или могут увеличить взносы".

Министр также отметил, что в ходе переговоров с партнерами Украина планирует представить конкретный план использования привлечённых средств. В нём будут указаны задачи, стоящие перед Силами обороны, необходимые для их выполнения проекты, ожидаемые результаты и сроки их реализации.

Новини.LIVE сообщали, что Европейский Союз ищет решение для покрытия дефицита финансирования обороны Украины. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова подтвердила, что партнеры уже обсуждают возможные варианты помощи. Конкретный механизм привлечения средств пока не разглашается.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский заявил, что дефицит финансирования обороны Украины составляет 27 млрд долларов. По его словам, часть средств, предусмотренных на конец 2026 года, уже использована Минобороны. Президент призвал искать дополнительное финансирование, в частности за счет замороженных российских активов.

Минобороны оборонная сфера война в Украине финансирование Евгений Хмара
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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