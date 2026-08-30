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Главная Новости дня Хмара: Украина испытала четыре перехватчика для "шахедов"

Хмара: Украина испытала четыре перехватчика для "шахедов"

Ua ru
30 августа 2026 17:17
В Украины есть четыре перехватчика реактивных "шахедов"
Евгений Хмара. Фото: СБУ

В Украины уже есть четыре потенциальных перехватчика, которые могут быть использованы для уничтожения российских реактивных "шахедов". Все разработки уже прошли полевые испытания. Украинские специалисты продолжают работать над средствами противодействия новому типу российских ударных беспилотников.

Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

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Украина испытывает перехватчики для реактивных БпЛА

По словам Хмары, украинские специалисты продолжают работать над средствами противодействия новому типу российских ударных беспилотников. Следующим этапом должно стать совершенствование уже имеющихся решений и их масштабирование.

"Продолжается поиск средств противодействия реактивным беспилотникам. Уже есть четыре потенциальных перехватчика, которые могут сбивать реактивные «шахиды». По ним уже проведены полевые испытания. Задача — максимально быстро довести эти решения до необходимого уровня и масштабировать производство до тысяч единиц", — сказал он.

Хмара подчеркнул, что основная задача сейчас заключается в максимально быстром доведении перехватчиков до необходимого уровня и запуске их массового производства. Это должно усилить возможности Украины противодействовать реактивным беспилотникам РФ.

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Как сообщали Новини.LIVE, дефицит финансирования обороны Украины составляет около 27 млрд долларов. Министр обороны Евгений Хмара заявил, что в ведомстве уже определили возможные пути привлечения необходимых средств.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 августа Евгений Хмара встретился с сенатором США Ричардом Блюменталем. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и поддержку Украины. Хмара подчеркнул, что Украина готова делиться с международными партнерами собственным опытом, приобретенным в ходе полномасштабной войны.

Министерство обороны беспилотник Шахед оборонные технологии Евгений Хмара
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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